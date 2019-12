Cipolla Rossa di Breme a mani vuote

Come previsto, non raccoglie punti il Vigevano Cipolla Rossa di Breme nel duplice impegno ravvicinato del campionato di tennistavolo di serie A1. Per la seconda giornata di ritorno i ducali sono stati sconfitti venerdì a Messina per 4-1 dai campioni d'Italia del Top Spin. Il punto della bandiera è stato messo a segno dall'ucraino Victor Yefimov che ha superato per 3-0 Antonino Amato; a mani vuote invece il bielorusso Shamruk (0-3 sia contro Ismailov che contro Rech Daldosso) e Alessandro Baciocchi (due altri 0-3 contro lo stesso Ismailov e l'ex Jordi Piccolin). Non è andata meglio quest'oggi al PalaMaragnani nella gara di recupero con il Milano Sport: il risultato è stato infatti identico. Questa volta l'unico punto porta la firma di Baciocchi che ha superato 3-0 Leonardo Mutti. Lo stesso Baciocchi perdeva però al quinto set dall'altro Mutti, Matteo, mentre Shamruk cedeva a Grigory Vlasov 1-3 e Yefimov incassava due sconfitte da Leonardo Mutti (1-3) e Vlasov (2-3). Cipolla Rossa di Breme, dunque, sempre più isolata all'ultimo posto della classifica. Per coltivare ancora qualche speranza di salvezza i ducali non potranno fallire alla ripresa del campionato, il primo febbraio in casa contro il Cral Roma.