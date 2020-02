Cipolla Rossa di Breme, quanta sfortuna!

Ci sono annate che quando nascono storte è difficile, se non impossibile raddrizzare. E' quanto sta accadendo quest'anno al Vigevano Cipolla Rossa di Breme nel campionato di tennistavolo di serie A1. Questa sera al PalaMaragnani, per la terza giornata di ritorno, i ducali si giocavano una delle residue chances di salvezza nello scontro diretto con il Cral Roma. Niente da fare, i lomellini hanno mancato ancora l'appuntamento con la prima vittoria stagionale. Il match è stato infatti interrotto sul punteggio di 3-1 a favore dei romani dopo che Alessandro Baciocchi aveva conquistato il primo e unico punto per i padroni di casa superando nettamente in tre set Luigi Rocca. Purtroppo Viktor Yefimov non è stato in grado di tornare in campo dopo l'infortunio al polso subito nel corso del match d'apertura proprio contro lo stesso Rocca, perso al tie-break. Tanta sfortuna quindi per la Cipolla Rossa di Breme perchè è chiaro che quanto successo in apertura di serata ha indirizzato negativamente tutto l'incontro. Nel secondo match Baciocchi lottava, ma cedeva anch'egli al quinto set contro Paolo Bisi, mentre il bielorusso Gleb Shamruk era sconfitto per 3-1 dal cinese Chen Shuainan. Poi, come detto, la netta vittoria di Baciocchi su Rocca che serve solo ad aumentare il rimpianto. Subito dopo la partita è stata interrotta con il forfait del giocatore ucraino che avrebbe dovuto affrontare Chen Shuainan. Con questa sconfitta il Vigevano Cipolla Rossa di Breme resta ultimo in classifica con soli due punti e le speranze di salvezza sono ormai ridotte al lumicino.