La Cipolla Rossa di Breme retrocede in A2

Si è compiuto ieri sera il destino del Vigevano Sport Cipolla Rossa di Breme con la matematica retrocessione in serie A2 decretata dall'ennesima sconfitta interna per mano del Genova Cervino, vittorioso per 4-2. Un verdetto che a dire il vero era ormai segnato dopo l'infortunio subito alla mano da Viktor Yefimov che già la scorsa settimana non aveva potuto dare il suo abituale contributo nel match perso con il Cral Roma. Ieri al PalaMaragnani il giocatore ucraino è sceso ugualmente in campo facendo uso di antidolorifici, ma poco ha potuto perdendo entrambe le partite contro Paikov e Puppo per 3-0. A nulla è servita alla Cipolla Rossa di Breme l'orgogliosa prestazione di Alessandro Baciocchi che, dopo aver dato il primo punto ai ducali superando Omotayo (3-1), recuperava due set di svantaggio a Paikov per poi imporsi al tie-break. Successo che dava ai ducali il momentaneo pareggio (2-2) dopo la sconfitta per 3-0 di Shamruk contro Puppo. Le speranze di vittoria per Vigevano naufragavano però con l'ennesima sconfitta stagionale del bielotusso, battuto senza appello anche da Omotayo. Infine passerella di Puppo che non trovava opposizione da un Yefimov visibilmente menomato. A tre giornate dalla fine la Cipolla Rossa di Breme ha solo 2 punti in classifica e non ha più possibilità di evitare uno degli ultimi due posti, distanziata di 6 lunghezze da Roma e Genova che hanno a favore anche i confronti diretti. Dopo quattro stagioni di A1 nel corso delle quali Vigevano è arrivata a giocarsi anche due volte i play-off, i ducali lasciano così il massimo proscenio del pongismo nazionale al termine di una stagione davvero sfortunata.