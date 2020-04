Vigevano, la Croce Verde ha attivato il servizio "pronto spesa" e "pronto farmaci"

La Croce Verde di Vigevano ha attivato i servizi "pronto spesa" e "pronto farmaci" per la consegna a domicilio del materiale a tutti coloro che ne faranno richiesta. Ad occuparsene saranno due volontari, muniti di tesserino di riconoscimento, che consegneranno spesa e medicine senza entrare in casa. Per informazioni e prenotazioni si può contattare il numero 0381-22527.