Vigevano, dal Consorzio San Crispino e Crispiniano buoni-spesa per 4 mila euro

Il Consorzio San Crispino e Crispiniano, nell’ambito delle attività a scopo benefico previste dallo statuto, ha stanziato 4 mila euro che, grazie alla collaborazione di Ipercoop Lombardia, sono stati trasformati in buoni-spesa del valore di 50 euro da utilizzare per l'acquisto di beni di prima necessità presso il punto vendita del centro commerciale Il Ducale di viale Industria 225. I buoni-acquisto verranno consegnati alle parrocchie e ad altri istituti religiosi cittadini che a loro volta individueranno i soggetti ai quali distribuirli. Grazie alla collaborazione con la pasticceria Dante di via Dante 6 e via Madonna Sette Dolori 11, inoltre insieme ai buoni-acquisto verranno distribuite colombe, uova di Pasqua e altri generi tradizionalmente consumati in occasione della festività che, quest’anno, dovrà essere trascorsa in casa. Sempre nell’ambito delle attività benefiche il Consorzio distribuirà non appena superata l’emergenza sanitaria in corso le 10 mila paia di scarpe raccolte tra gennaio e febbraio.