Atletica, doppietta per Melon: è campionessa italiana anche nei 200 m

Chiara Melon entra nella storia dell’atletica vigevanese. Dopo l’oro nei 100 metri di venerdì (e quello indoor, conquistato in inverno, sui 60 m) la velocista ducale in prestito all’Atletica Brescia ieri ai Campionati Italiani di categoria di Grosseto ha conquistato anche il titolo di campionessa italiana Under 23 sui 200 m. Una soddisfazione grandissima in casa Atletica Vigevano: mai un’atleta ducale (ma neanche della provincia di Pavia) aveva centrato una simile doppietta. «Chiara Melon ha fatto il “triplete” – è il commento della società ducale – perché prima del lockdown aveva vinto ad Ancona i Campionati Italiani indoor sui 60 m. Si tratta della velocista giovane più importante che ci sia oggi in Italia».