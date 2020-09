Atletica, Melon si laurea campionessa italiana Under 23 sui 100 metri

Ancora un grande risultato per l’atletica vigevanese: la ducale Chiara Melon, che gareggia in prestito all’Atletica Brescia dall’Atletica Vigevano, ha ottenuto un altro titolo italiano vincendo i 100 m Under 23 in quel di Grosseto, al “day 1” dei Campionati Italiani Juniores e Promesse di venerdì 18 settembre. Dopo aver corso in 11.53 in batteria, Melon ha sbaragliato la concorrenza nella finale con un ottimo 11.62: l’ennesima prova di come l’atleta vigevanese, allenata da Fabio Sangermani, abbia raggiunto ormai un livello di rendimento ottimale, risultando una delle migliori velociste azzurre in questo momento. Nel suo palmares Melon ha infatti due titoli di campionessa italiana indoor Under 23 sui 60 m, l’ultimo dei quali conquistato quest’anno. La ducale è stata premiata sul podio da un altro vigevanese, il consigliere federale Oscar Campari. Oggi (sabato 19 settembre, ndr) Melon gareggerà sui 200 metri, distanza sulla quale è in grado di fare molto bene e dove punta a conquistare un ennesimo podio. Alla manifestazione in Toscana è mancata invece l’altra azzurra vigevanese Sofia Montagna, ancora alle prese con un fastidioso infortunio.