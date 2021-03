Bonomi rimontata dal Valchisone (3-3)

Nel quarto impegno casalingo consecutivo la Paolo Bonomi non riesce a completare il filotto di vittorie, fermata questo pomeriggio sul 3-3 dal Valchisone nel recupero della terza giornata di ritorno. I lomellini sono stati artefici del proprio destino sia nel bene che nel male. L'inizio è stato infatti favorevole ai padroni di casa, in vantaggio con un corto di Ursone. I piemontesi pareggiano con una bella azione manovrata, ma nel secondo quarto le reti di Cavallini e Costa sembrano indirizzare decisamente il match a favore della Bonomi. L'infortunio di Ursone prima dell'intervallo è però il primo campanello d'allarme. Alla ripresa del gioco la partita si fa elettrica per un battibecco tra un giocatore del Valchisone e Sozzi, cominciano a fioccare i cartellini gialli e anche Eguizabal, nonostante la sua esperienza, si fa prendere dal nervosismo subendo un'espulsione temporanea che lascia i compagni in nove. A questo punto la partita cambia, gli avversari ci credono e raggiungono il pareggio. Nel finale la Bonomi riprende a giocare e ha le occasioni per tornare avanti, in particolare con una conclusione di Ponce sfumata di poco e un corner corto ben parato dal portiere del Valchisone. Per contro, va detto che anche gli avversari hanno avuto delle occasioni sulle quali si è distinto Comello, per cui alla fine il risultato può considerarsi giusto. Peccato per la mancata vittoria che avrebbe permesso alla Bonomi di blindare il secondo posto, anche se questo pareggio consente ai lomellini di mantenere due punti di vantaggio proprio sul Valchisone.