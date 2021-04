La Bonomi passa nel finale a Bondeno (1-2)

Fondamentale, quanto sofferta vittoria della Paolo Bonomi che passa nel finale a Bondeno (1-2) tenendo a distanza le inseguitrici Valchisone e Cus Padova, entrambe vittoriose, anche se i veneti domani mattina recuperano la gara di Reggio Emilia e dunque hanno la possibilità di agganciare i lomellini al secondo posto della classifica del girone A. La gara di oggi è stata parecchio complicata per una Bonomi che come domenica scorsa a Padova ha saputo sviluppare un bel gioco, entrando parecchie volte in area e creando numerose occasioni, ma purtroppo è mancata sempre la parte finalizzativa. Così il Bondeno, che ha disputato un'onesta partita, è passato inopinatamente in vantaggio nel secondo quarto sfruttando un corner corto con Muzzioli. Sotto di un gol, la Bonomi ha continuato a produrre gioco, facendo però sempre fatica nella fase conclusiva. Nel terzo quarto l'allenatore Angius ha poi deciso di gettare nella mischia Ursone, reduce da un infonrtunio, e l'argentino con la sua esperienza ha propiziato il pareggio. Nel finale il Bondeno si è un po' scoperto nel tentativo di fare bottino pieno, ma a un minuto dalla fine è stata la Bonomi a trovare il gol decisivo con una conclusione di Rubin sul replay di un corto.