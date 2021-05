La Cgr Bonomi si prende il secondo posto

La Cgr Bonomi conquista il secondo posto nel girone di qualificazione sconfiggendo nell'ultima giornata a Castello d'Agogna il Cus Padova (3-2). Un piazzamento che consentirà ai lomellini un percorso più agevolato nei play-off per l'assegnazione dello scudetto 2020/21 di hockey prato. Oggi alla Cgr bastava un pareggio per lasciarsi alle spalle il Valchisone, ma la squadra di Angius ha rischiato quando inaspettatamente si è venuta a trovare sotto nel punteggio. Infatti, dopo il bel gol del vantaggio messo a segno da Eguizabal con un bel rovescio a conclusione di una bella azione corale, la Bonomi ha commesso due errori che hanno permesso ai veneti di ribaltare il punteggio. A questo punto è subentrata un po' di apprensione, anche perchè gli spazi di manovra si sono ulteriormente ridotti, con il Cus Padova a difesa dell'insperato vantaggio. A furia di attaccare nell'ultimo quarto la Cgr ha trovato il 2-2 con uno schema di corto finalizzato da Fastrich su passaggio di Ursone. Come detto, bastava un punto per la matematica certezza del secondo posto, la Bonomi ha così iniziato a gestire un risultato che tutto sommato andava bene anche agli avversari, ma a 5 secondi dalla fine i lomellini hanno conquistato un corto che Ursone ha trasformato con un tiro diretto per una vittoria sofferta, ma nel complesso meritata.

Adesso la Cgr Bonomi dovrà aspettare la conclusione dell'altro girone di qualificazione, in ritardo di due turni, per conoscere la squadra quinta classificata che affronterà nel primo turno di play-off in programma sabato 22 maggio con sede ancora da definire.