Play-off: la Cgr Bonomi si ferma con l'Amsicora

Niente semifinali scudetto per la Cgr Bonomi sconfitta questa mattina a Roma dall'Amsicora Cagliari nel secondo turno preliminare di play-off (0-2) dopo che i sardi avevano eliminato ieri sera Reggio Emilia, mentre i lomellini erano reduci dal netto 6-1 all'Hc Roma. Quella di oggi è stata una gara equilibrata, decisa dagli episodi. Entrambe le squadre hanno creato poco nel corso del match e le due reti dei sardi sono state casuali. La prima su un corner corto decretato per un tocco di piede involontario, la seconda molto spettacolare, ma al tempo stesso imprevedibile. E' successo infatti che su una palla buttata nel mezzo, la deviazione di un difensore lomellino ha fatto impennare la pallina che con grande intuito un giocatore dell'Amsicora l'ha colpita al volo con una schiacciata tipo tennis che ha spiazzato l'incolpevole Carrozzo. “Peccato, ci credevamo – ha detto a fine incontro il tecnico Stefano Angius – il risultato più giusto sarebbe stato un pareggio e avremmo meritato di arrivare agli shoot out per giocarci l'accesso alla semifinale”.

Sfumato questo obiettivo, la Bonomi si concentra ora sulla Coppa Italia dove anche qui sono da conquistare le Final Four. Sabato prossimo impegno a Valchisone, in caso di vittoria si giocherà domenica mattina a Bra.