La Cgr Bonomi è fuori anche dalla Coppa Italia

Anche in Coppa Italia, dopo il campionato, la Cgr Bonomi vede sfuggire l'obiettivo delle Final Four. Il ritiro di Bologna e Cus Pisa hanno fatto cambiare all'ultimo momento la formula della fase di qualificazione, non più un gironcino di qualificazione, ma una gara secca per accedere all'incontro decisivo di domani a Bra. I lomellini erano impegnati questa mattina a Villar Perosa contro il Valchisone. E' finita con la vittoria dei torinesi agli shoot out dopo il 2-2 dei tempi regolamentari. Nonostante le numerose assenze (Cavallini, Arlenghi, Sposato, Favalli, Spitale), la gara è stata dominata nella prima parte dalla Cgr, avanti 2-0 grazie alle marcature di Ursone. Il Valchisone ha reagito accorciando le distanze con un tiro di rigore e poi a due minuti dalla fine, sebbene in inferiorità numerica, è riuscito a trovare il pareggio. Su di un campo molto sconnesso è stato poi quasi impossibile realizzare gli shoot out, tant'è vero che solo il Valchisone è riuscito a metterne a segno uno, abbastanza per passare il turno, con molto rammarico per la Bonomi. Stefano Angius, che con questa partita lascia la guida tecnica della squadra dopo molti anni, afferma: “Speravamo ovviamente di meglio sia in campionato che in coppa, ma devo fare solo i complimenti ai ragazzi, nel corso della stagione sono molto cresciuti. In settimana ho comunicato alla società la mia decisione, purtroppo gli impegni lavorativi mi hanno allontanato da Castello d'Agogna, ora risiedo a Milano e non nascondo che quest'anno è stato molto impegnativo per gli spostamenti. Mi prendo un anno sabbatico e spero che questo non sia un addio, ma solo un arrivederci”.