Bmx, ancora una giornata di successi per i portacolori de La Sgommata

Il team ducale può contare su un vivaio forte, composto da circa 40 atleti iscritti nel settore agonistico, preparati dagli allenatori Laura Carnevale e Damiano Panzera, riders che hanno dimostrato una costante crescita, sia sotto il profilo agonistico che personale, che fa ben sperare per il futuro del team.



Nella gara di domenica, oltre all’ottimo secondo posto nella categoria junior, dietro al campione del mondo 2021 Marco Radaelli, del rider di punta del team Matteo Tugnolo, che lo tiene ben saldo in testa alla classifica mondiale di categoria, hanno dimostrato maturità anche i riders: Isaia Di Battista con il secondo posto nella categoria allievi seguito al sesto posto da Stefano Arrigoni, oltre all’ottimo piazzamento nella penultima prova del campionato italiano 2021 svoltasi ad Olgiate Comasco il 12/13 di settembre.



Buoni piazzamenti sono arrivati anche dai riders: Lorenzo Bertazzolo e Mattia Silvestri nella categoria G1 rispettivamente primo e secondo posto, Giulio Cattaneo con il terzo posto nella categoria G2, seguito da Diego Marchini (nono posto) e Francesco Apone (11 posto), buona prova anche per i riders Mirko Pertica ed Edoardo Cavigliani rispettivamente nelle categorie G3 e G4 con un dodicesimo piazzamento, Giorgio Cordella (settimo) e Claudio Casali( dodicesimo) quest’ultimo alla prima esperienza nella categoria cruiser 17+.



Buon piazzamento di Dario De Paoli quarto nella categoria G6.



Nel nutrito gruppo della categoria Esordienti, si sono distinti Valerio Crava (nono), Elia Decembrini (tredicesimo), Alessio Gatti (sedicesimo), Daniele Basciano ( diciottesimo), Mattia Passerini (ventesimo). Infine degne di nota le prove di Marcello Danelon, settimo nella categoria G5 e Giulia Danelon, seconda nella categoria donne esordienti.



In attesa di partecipare all finale della campionato italiano 2021, all’Olimpic Arena Bmx di Verona, i nostri ridersi sotto la guida esperta dei due allenatori Laura e Damiano, continuano la preparazione agonistica per arrivare in forma a questo importante ultimo appuntamento che chiude il campionato italiano 2021.

In evidenza anche le 4 new entry del team che hanno partecipato alla loro prima competizione nella categoria apripista, Luca Casali, Riccardo Torti, Federico Barbieri e Flavio Stefani.

Il fotoservizio della giornata è stato realizzato da Michaela Morriello