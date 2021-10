La Cgr Bonomi fa una "manita" all'esordio

L'anno scorso era stato un avvio di stagione shock, con la sconfitta per 5-0 sul campo del Valchisone; quest'anno la partenza della Paolo Bonomi nel campionato di serie A1 di hockey prato è stata esattamente all'opposto. A Castello d'Agogna i lomellini hanno infatti superato proprio per 5-0 i sardi della Juvenilia. Il nuovo corso targato Juan Pablo Gimenez, il tecnico che ha rilevato Stefano Angius, non poteva quindi iniziare meglio, nonostante l'assenza di due pedine importanti quali Corno e Costa. A dire il vero la Juvenilia non ha demeritato e soprattutto all'inizio del match si è fatta valere chiudendo la prima frazione sul nulla di fatto. In avvio di secondo quarto, però, Dario Guzman, uno dei due nuovi giocatori argentini, è stato abile ad approfittare di una disattenzione difensiva dei sardi per sbloccare il risultato. Subito dopo la Juvenilia manca un'occasione su corner corto, mentre è la Bonomi a raddoppiare con Nabarro, ben smarcato per il tiro a centro area. Dopo il riposo, l'undici lomellino torna in campo un po' svagato concedendo qualcosa di troppo agli avversari, i cartellini gialli mostrati a Eguizabal e Ursone costringono oltretutto la Bonomi a giocare per un po' di tempo in nove contro undici, ma la difesa regge. Nell'ultimo periodo i padroni di casa dilagano. Il 3-0 è firmato da Sozzi con un tiro centrale sugli sviluppi da corner corto, quindi la doppietta di Ursone che va a segno prima su azione e quindi direttamente su corto. Sabato prossimo prima trasferta a Roma contro la Tevere Eur che quest'oggi si è imposta per 4-3 alla neopromossa Sardegna.