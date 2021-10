Brutto scivolone per la Cgr Bonomi

Dopo la larga vittoria della gara d'esordio contro la Juvenilia, per la Cgr Bonomi arriva un grave e inaspettato passo falso. Nella trasferta di Roma l'undici lomellino è stato nettamente sconfitto dalla Tevere Eur per 4-1. Sulla carta la Bonomi partiva favorita, non fosse altro per il superiore tasso tecnico, però sul campo i capitolini hanno meritato in virtù di un miglior gioco collettivo, mentre i biancoverdi si sono affidati alle individualità, non riuscendo oltretutto a sfruttare i nove corti a favore. Chiuso il primo quarto sul nulla di fatto, la Bonomi è andata sotto di due reti facendosi prendere anche dal nervosismo; a farne le spese Eguizabal, espulso con rosso. L'unica rete della Bonomi porta la firma di Ursone, mentre per i padroni di casa doppietta di Dussi e reti di Corsi e Atiq. E' fin troppo chiaro che una squadra che ambisce a obiettivi d'alta classifica non può permettersi certi passaggi a vuoto. Sabato a Castello d'Agogna contro il Cus Cagliari, che oggi ha superato nel derby isolano la Sardegna (3-2), è attesa una pronta reazione.