Selva Alta fermata sul 3-3 dal Tc Genova

Si complica la rincorsa al primo posto nel suo girone di serie A1 per Selva Alta che, dopo la sconfitta all'esordio in Alto Adige, non è andata oltre il pareggio casalingo contro il Tc Genova (3-3), questo mentre il neopromosso Tc Rungg si è imposto anche a Vicenza (2-4), trascinato dallo spagnolo Vilella Martinez, vittorioso su Marco Cecchinato.

A Selva Alta è purtroppo mancato il punto di Filippo Baldi, schierato da numero 3 contro Federico Arnaboldi. Il vigevanese, dopo essersi aggiudicato il primo set al tie-break, sprecava nel secondo due match point (57) e poi nella partita decisiva, dopo aver rimontato da 14, cedeva ancora per 57. Sull'altro campo si era intanto conclusa una bellissima partita tra Roberto Marcora e l'emergente Matteo Arnaldi. Il classe 2001 si aggiudicava 64 il primo set, per poi cedere gli altri due al bustocco per 63. Nella sfida tra numeri uno il francese Hoang riportava momentaneamente in vantaggio Selva Alta non dando scampo all'altro Arnaboldi, Andrea (64 63). Davide Dadda faceva poi sperare rimontando Francesco Picco, ma poi nel terzo set cedeva nettamente all'esperto tennista ligure (26 64 16). Dopo il sorteggio dei doppi il risultato finale appariva ormai scontato, con Hoang-Baldi che disponevano facilmente di Picco-Motti (61 64) e altrettanto facevano i due Arnaboldi contro Bega-Dadda (62 61). Domenica prossima a Vicenza partita assolutamente da vincere non solo per continuare a coltivare ambizioni, ma anche per non essere costretti a guardarsi le spalle.