Cgr Bonomi, a Bologna va bene il pari (1-1)

Nell'ultimo impegno dell'anno solare nel campionato di hockey prato di serie A1 arriva il primo punto esterno per la Cgr Bonomi che questo pomeriggio ha pareggiato a Bologna per 1-1. Un risultato nel complesso positivo se si guarda alle precedenti trasferte dell'undici lomellino che aveva subito pesanti sconfitte a Roma contro la Tevere e a Bra, anche se l'obiettivo era quello di conquistare l'intera posta in palio. I tre punti avrebbero infatti consentito alla squadra del tecnico argentino Gimenez di arrivare alla pausa invernale in testa alla classifica, sebbene con una gara in più rispetto alle dirette rivali (la Bonomi, infatti, non ha ancora osservato il turno di riposo imposto dal calendario).

La gara di Bologna è stata alquanto maschia e combattuta. Nel primo quarto è la Bonomi a sbloccare il risultato con Ursone che finalizza una bella azione corale. I felsinei pervengono però al pareggio grazie a un calcio di rigore. La seconda frazione è giocata con attenzione da entrambe le squadre che cercano di rischiare il meno possibile. Nel terzo quarto la Cgr accentua la pressione e a volte la sfortuna non permette di tornare avanti nel punteggio. Nell'ultimo periodo è invece il Bologna a venire fuori, ma il portiere Carrozzo, in assoluto il migliore in campo, salva il risultato.

Il portiere Angelo Carrozzo ha salvato il pareggio

Alla fine il pareggio accontenta entrambe le squadre, anche se la Bonomi viene staccata di due lunghezze in classifica dalla capolista Tevere (3-2 alla Juvenilia), superata dalla Butterfly (4-1 alla Sardegna) e affiancata dai campioni d'Italia del Bra (9-3 al Cus Padova). Adesso una quindicina di giorni di preparazione in vista della stagione indoor, mentre il campionato di prato riprenderà il 12 marzo con la settima giornata del girone d'andata che vedrà la Bonomi ancora impegnata in trasferta, a Roma contro la Butterfly.