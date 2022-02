I Giochi di Pechino e le speranze Azzurre

In passato ha seguito come inviato della Gazzetta dello Sport ben dodici edizioni delle Olimpiadi, tra Estive e Invernali. Quest'anno il giornalista Pierangelo Molinaro si godrà la rassegna a cinque cerchi di Pechino tranquillamente seduto sulla poltrona di casa, nella sua Vigevano. Mentre quest'oggi nella capitale cinese si tiene la cerimonia d'inaugurazione, abbiamo chiesto a Molinaro le sue impressioni sui Giochi, sui protagonisti più attesi e sulle speranze della spedizione azzurra che spera di poter avvicinare, se non in termini numerici, le imprese della passata estate a Tokyo.