Finali scudetto: terzo posto per la Bonomi

Terzo posto per la Sh Paolo Bonomi nelle finali del campionato di serie A1 di hockey indoor che si sono disputate quest'oggi al palazzetto di Bra. In semifinale la compagine lomellina è stata superata per 5-2 dai piemontesi del Valchisone che hanno poi conquistato lo scudetto battendo per 7-3 nella finalissima il Cus Pisa che a sua volta si era imposto a sorpresa (4-3) sui padroni di casa e detentori del titolo tricolore. Nella finale di consolazione la squadra del tecnico argentino Gimenez ha avuto poi ragione del Bra per 3-1 grazie alle reti di Corno su rigore e di Missaglia e Nabarro su azione. Nella sfida salvezza il Cus Padova ha invece sconfitto per 7-3 l'Adige che dunque retrocede in serie A2.

Enrico Costa in azione contro il Bra

Il prossimo fine settimana la Bonomi sarà impegnata a Bondeno nelle finali nazionali Under 21, poi ci si concentrerà sulla ripresa dell'attività su prato, prevista per metà marzo.