Il Trofeo Aldo Pollini è già un successo

Come prima edizione (ma in pratica si può parlare di edizione zero) è stato di sicuro un risultato eccellente. Parliamo del Trofeo Aldo Pollini, prova di slalom gigante che si è disputato domenica scorsa, 6 febbraio, sulle nevi di Courmayeur. 120 i partecipanti, una festa che corrisponde allo slogan dell’omonima associazione che ha organizzato l’evento: “Uniti per vincere insieme per partecipare”. Dai microbaby ai Master C, i concorrenti di tutte le categorie si sono presentati al cancelletto di partenza sulla pista Aretù con la voglia di divertirsi per una buona causa.

Ad affiancare nell’organizzazione l’Associazione Aldo Pollini, il Panathlon Club Pavia e la Scuola di Sci e Snowboard Courmayeur, in collaborazione con Courma Ski Team e Cai Sezione di Vigevano e la Scuola di Sci Montebianco Courmayeur. Il trofeo è stato occasione per promuovere e divulgare obiettivi e finalità dell’associazione e raccogliere fondi destinati ai progetti legati al sostegno di attività per i giovani e lo sport.

Sette i vigevanesi sul podio. Nella categoria Master C primo classificato Fabio Zambruno, seguito al secondo posto da Massimo Cerutti e al terzo da Adriano Pozzi. Nella categoria Master B secondo posto di Marco Mantovani e altra piazza d’onore nella categoria Master A per Alessandro Averna. Gradino più alto del podio invece nella categoria Giovani per Camilla Cietta e infine miglior tempo assoluto femminile e prima nella categoria Allievi di Chiara Cietta.

Da destra, Marco Mantovani, secondo della categoria Master B, Fabio Zambruno, Massimo Cerutti e Adriano Pozzi, così nell'ordine sul podio della categoria Master C

Chiara Cietta, miglior tempo assoluto femminile e prima nella categoria allievi, e Filippo Rivolta, miglior tempo assoluto maschile e primo nella categoria allievi

«Il successo di questa prima edizione, che ha visto la presenza di molti ragazzi delle scuole sci di Courmayeur ma anche di molti genitori, insieme agli amici che hanno voluto ricordare papà nel suo luogo preferito - spiega Raffaella Pollini, presidente dell’Associazione - è una grande soddisfazione che ci proietta già al prossimo anno con l’idea di far diventare il Trofeo Aldo Pollini un appuntamento fisso a Courmayeur, coinvolgendo tanti appassionati e i tanti vigevanesi che amano la montagna e lo sci».

L’Associazione Aldo Pollini ringrazia gli sponsor che hanno permesso di realizzare l’evento: Azzurra Boutique, Pepè Children Shoes, Zanoletti, Kartell, Birrificio Monte Rosa e Lo Chalet Ski Rental.