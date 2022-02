Il "Bike Air" di Vigevano si colora d'Azzurro

Fine settimana intenso alla pista “Bike Air” di via Carrel a Vigevano, dove stamattina è arrivata la Nazionale italiana di Bmx per uno stage d’allenamento condotto dal Ct Tommaso Lupi. Una trentina gli atleti coinvolti, con Junior ed Elite in azione nella giornata di sabato, mentre domenica scenderanno in pista le selezioni giovanili e femminili. Alla categoria Donne parteciperà anche Gaia Tormena, campionessa del mondo mountain bike specialità Eliminator, che per una giornata cambierà tipo di due ruote mettendosi alla prova in sella a una Bmx. Tra i ciclisti convocati per gli allenamenti, tre provengono proprio dalle fila della società vigevanese La Sgommata: Matteo Tugnolo e Isaia Dibattista nel maschile e Giulia Danielon nel femminile.