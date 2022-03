Corsa campestre: tutte le classifiche del Trofeo Pensa

A cinquant'anni dalla sua nascita, e dopo due anni d'assenza forzata a causa della pandemia, è tornato questa mattina sui campi dell'Istituto Negrone il Trofeo Pensa di corsa campestre nella versione riservata agli studenti delle scuole medie superiori e inferiori cittadine (quella per le scuole primarie si svolgerà sabato 19 marzo nel cortile del Castello). Organizzata come sempre dall'Atletica Vigevano in collaborazione con il Comune di Vigevano e gli Istituti Scolastici cittadini, la gara, pur non essendo valida quest'anno per i Giochi Sportivi Studenteschi, ha fatto registrare una folta partecipazione di giovani atleti.

Nelle classifiche per istituto, per le medie superiori ha prevalso l'Itis Roncalli Castoldi (1042 punti), seguito da Cairoli (966), Casale (496), Leonardo da Vinci (281), Centro Servizi Formazione (85), Enaip (54) e San Giuseppe (46). Nelle medie inferiori successo del Besozzi (3003 punti), davanti a Bramante (1550), Robecchi (1104), Bussi (811), San Giuseppe (492) e Don Comelli (201). Di seguito i primi dieci classificati di ogni batteria.

Le prime dieci della categoria Juniores femminile con l'assessore allo sport Nunzia Alessandrino

JUNIORES FEMMINILE – 1 Susanna Caronti (Cairoli); 2 Matilde Vacchini (Itis Roncalli Castoldi); 3 Arianna Gavuglio (Cairoli); 4 Lucrezia Parolo (Cairoli); 5 Najaj Chane (Itis Roncalli Castoldi); 6 Rossella Martinelli (Cairoli); 7 Azzurra Fiore (Cairoli); 8 Ludovica Salvadori (Cairoli); 9 Sara Volpi (Itis Roncalli Castoldi); 10 Irem Akdokan (Itis Roncalli Castoldi).

I primi dieci della categoria Juniores maschile con il sindaco Andrea Ceffa

JUNIORES MASCHILE – 1 Pietro Botros (Cairoli); 2 Alessandro Mellone (Itis Roncalli Castoldi); 3 Edoardo Colombo (Itis Roncalli Castoldi); 4 Semer Mejri (Itis Roncalli Castoldi); 5 Giacomo Jacobacci (Cairoli); 6 Emanuele Pinsone (Leonardo da Vinci); 7 Alianas (Casale); 8 Michele Mantovan (Itis Roncalli Castoldi); 9 Nidal Khyali (Itis Roncalli Castoldi); 10 Filippo Di Napoli (Itis Roncalli Castoldi).

Le prime dieci della categoria Allieve premiate dall'assessore allo sport Alessandrino

ALLIEVE – 1 Sveva Parisi (Itis Roncalli Castoldi); 2 Sofia Garavaglia (Itis Roncalli Castoldi); 3 Beatrice Visconti (Cairoli); 4 Lavinia Oddo (Cairoli); 5 Alessandra Tessarin (Cairoli); 6 Eleonora Carta (Cairoli); 7 Manuella Dalle (Cairoli); 8 Anna Magagnini (Cairoli); 9 Greta Biancolella (Cairoli); 10 Matilde Mocellin (Itis Roncalli Castoldi).

I primi dieci della categoria Allievi

ALLIEVI – 1 Moussa Bianchi (Itis Roncalli Castoldi); 2 Alessandro Boffino (Itis Roncalli Castoldi); 3 Francesco Interlandi (Cairoli); 4 Cesare Brigliadori (Cairoli); 5 Emanuele De Maio (Itis Roncalli Castoldi); 6 Leonardo Giorgianni (San Giuseppe); 7 Lorenzo Vitale (Itis Roncalli Castoldi); 8 Alessandro Cesani (Cairoli); 9 Lorenzo Rosato (Itis Roncalli Castoldi); 10 Niccolò Fant (Cairoli).

Le prime dieci della categoria I Media Ragazze

I MEDIA RAGAZZE – 1 Margherita Simonetti (Robecchi); 2 Laura Caresana (Besozzi); 3 Staceyanne Elan Etoki (Besozzi); 4 Emma Montervino (Besozzi); 5 Charlotte Lulù Castellani (San Giuseppe); 6 Miriam Selvaggio (Besozzi); 7 Matilde Giovanna Nieli (Besozzi); 8 Giada Ornesti (Besozzi); 9 Chada Chiariki (Robecchi); 10 Sara Boschetti (Besozzi).

I primi dieci della categoria I Media Ragazzi

I MEDIA RAGAZZI – Samuele Ciniselli (Robecchi); 2 Nicolò Brandalese (Robecchi); 3 Martino Socci (Besozzi); 4 Pietro Baretta (Besozzi); 5 Carlo Ruggero (San Giuseppe); 6 Michele Grassi (Besozzi); 7 Achille Giorgianni (San Giuseppe); 8 Valter Pedalà (Bussi); 9 Leonardo Cecchettin (Bramante); 10 Sergiu Marandiuc (Besozzi).

I primi dieci della categoria II Media Cadette

II MEDIA CADETTE – 1 Marta Francia (Bussi); 2 Rebecca Greco (Bramante); 3 Cecilia Gorini (San Giuseppe); 4 Camilla Boffino (Besozzi); 5 Sofia Colli (Bramante); 6 Sofia Medda (Bramante); 7 Alice Ferraris (Bramante); 8 Marta Lombardo (Besozzi); 9 Carlomagno (Bussi); 10 Elena Marino (Bussi).

I primi dieci della categoria II Media Cadetti

II MEDIA CADETTI – Francesco Gessa (Besozzi); 2 Francesco Acka (Don Comelli); 3 Ryan De Paoli (Bussi); 4 Nicolò Feeley (Besozzi); 5 Elia Berri (Bramante); 6 Tommaso Ziello (Besozzi); 7 Matteo Gaviglio (Bramante); 8 Dhian Salem (Besozzi); 9 Filippo Gaggianesi (Robecchi); 10 Alberto Ciccarese (Bramante).

I primi dieci della categoria III Media Cadette

III MEDIA CADETTE – 1 Alice Pomillo (Bramante); 2 Paola De Ieso (Robecchi); 3 Vereng Kahmt (Besozzi), 4 Salima Rahmoun (Robecchi); 5 Ginevra Pescina (Besozzi); 6 Aurora Celli (Bramante); 7 Hana Hassan Naggag (Besozzi); 8 Agnese Pollini (Bussi); 9 Elisa Malengo (Besozzi); 10 Melissa Borlini (Besozzi).

I primi dieci della categoria III Media Cadetti

III MEDIA CADETTI – Stefano Bolognino (Besozzi); 2 Ryan Azil (Besozzi); 3 Mattia Gatti (Besozzi); 4 Riccardo Panigada (Bramante); 5 Sami Abdou (Bramante); 6 Lorenzo Vicino (San Giuseppe); 7 Francesco Fazzi (Bramante); 8 Carlo Cirnigliaro (Robecchi); 9 Alberto Vecchia (Bramante); 10 Angelo Asencios (Bussi).