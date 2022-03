Hockey prato, serie A1: la Cgr Bonomi facile sul Cus Padova (3-0)

Nella penultima giornata d'andata del campionato di hockey prato di serie A1 la Cgr Bonomi si conferma a punteggio pieno nelle gare casalinghe. L'undici lomellino si è infatti imposto per 3-0 sul Cus Padova, un risultato che conferma la netta supremazia dei padroni di casa i quali nell'arco dell'incontro hanno saputo esprimere un buon gioco. Le tre reti sono arrivate tutte su azione: a sbloccare il risultato è stato Ursone nel primo quarto, lo stesso giocatore si fa poi parare un rigore nel secondo periodo, ma il raddoppio arriva per merito di Missaglia. Infine nel terzo Spitale mette al sicuro il risultato.

La giornata non ha riservato sorprese, con la Butterfly che si è imposta nettamente a Bologna (1-4), mentre il Bra ha regolato 2-0 la Juvenilia. La Butterfly ha così agganciato momentaneamente in vetta alla classifica la Tevere Eur (la partita con il Cus Cagliari sarà recuperata il 3 aprile), mentre la Bonomi insegue a una lunghezza e allo stesso tempo precede con un punto di vantaggio i campioni d'Italia del Bra. Una situazione destinata a cambiare sabato prossimo quando per l'ultima giornata d'andata la Cgr Bonomi osserverà il turno di riposo. La squadra di Gimenez tornerà poi in campo il 2 e 3 aprile con la trasferta in Sardegna che prevede al sabato la sfida con la Juvenilia e la domenica l'anticipo della gara con la Sardegna.