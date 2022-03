Corsa campestre, record di partecipanti per il Trofeo Pensa delle scuole primarie cittadine

Il Trofeo Pensa di corsa campestre ha fatto ancora centro. Dopo il successo di due settimane fa nell'edizione riservata agli studenti delle scuole medie, quella di oggi è stata un'altra mattinata sensazionale nel cortile del Castello Sforzesco dove hanno gareggiato gli alunni delle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie cittadine. Nella circostanza è stato raggiunto il massimo storico di partecipanti con ben 998 giovanissimi che insieme alle loro famiglie hanno colorato di entusiasmo la splendida location grazie anche al favore di una giornata primaverile.

Come al solito, lo staff dell’Atletica Vigevano ha portato a termine nel migliore di modi il grande impegno organizzativo con il supporto dell'Amministrazione Comunale, in particolare dell'Ufficio Sport, delle scuole cittadine e delle loro maestre e del Pool Vigevano Sport, sempre essenziale nell’attività scolastica. Ringraziamenti anche ai Super Eroi della Escape Team che hanno accompagnato tutte le gare, ben 16 batterie, e della sezione di Vigevano degli Alpini che come sempre hanno fortino the caldo a tutti i presenti.

Nel video alcune immagini del Trofeo Pensa e l'intervista a Gianni Merlo, presidente dell'Atletica Vigevano.

Non appena saranno resi disponibili, pubblicheremo tutti i risultati di questa splendida giornata di sport.