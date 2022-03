Corsa campestre, Trofeo Pensa: tutte le classifiche delle Elementari

Sono state necessarie ben sedici batterie per far correre sabato mattina nel cortile del Castello i quasi mille (998 per l'esattezza) partecipanti al Trofeo Pensa nell'edizione riservata alle scuole primarie cittadine. In gara gli studenti delle classi terze, quarte e quinte. Da parte di tutti il desiderio sfrenato di tornare a divertirsi all'aria aperta dopo due anni di restrizioni a causa della pandemia. Al solito impeccabile l'organizzazione dell'Atletica Vigevano in collaborazione con il Comune, gli Istituti Scolastici e il Pool Vigevano Sport.

Nella classifica per Istituti Comprensivi a imporsi è stato il Vittorio Veneto che con 5700 punti ha preceduto Valletta Fogliano (4968), Anna Botto (3666), Viale Libertà (3584), Don Comelli (852) e San Giuseppe (737). Nella graduatoria delle singole scuole, primo posto della Ramella con 3666 punti davanti a Vidari (2956), Don Milani (2226), De Amicis (2173), Regina Margherita (1840), Marazzani (1634), Ricci (1550), Botto (1411), Don Comelli (852), San Giuseppe (737) e Ada Negri (462).

Di seguito ecco invece i primi dieci classificati di ogni singola batteria.

Le prime dieci della III femminile, prima batteria, premiate dal sindaco Andrea Ceffa

III femminile, prima batteria - 1 Benedetta Iemma (Regina Margherita), 2 Azzurra Tamburelli (Marazzani), 3 Olivia Nora (Vidari), 4 Keyra Moulay Omal (Anna Botto), 5 Gloria Penolo (Regina Margherita), 6 Isotta Argenton (Vidari), 7 Alba Zatti (Anna Botto), 8 Sarah Sophia Kradra (Marazzani), 9 Dulce Sharlotte Riuz Aidalgo (Marazzani), 10 Sara Bregay (Regina Margherita).

Il vice sindaco Andrea Sala premia le prime classificate della III femminile, seconda batteria

III femminile, seconda batteria - 1 Arianna Luz Primiceri (Don Milani), 2 Youssef Alin (Ramella), 3 Adelaide Nina Negri (Don Milani), 4 Treasu Adeeymi Emotala (Ramella), 5 Rebecca Nicola (Ramella), 6 Emma Morgantini (Don Milani), 7 Aurelia Alessandra Bellazzi (Ricci), 8 Camilla Ardiani (De Amicis), 9 Asia Montesano (Ramella), 10 Valeria Contiero (Ramella).

i primi classificati della III maschile, prima batteria, con l'assessore allo sport Nunzia Alessandrino

III maschile, prima batteria - 1 Matteo Nembro (Don Milani), 2 Filippo Dulio (Ada Negri), 3 Jacopo Grande (Vidari), 4 Federico Invernizzi Zanetti (Don Comelli), 5 Robert Bressan (Ricci), 6 Thomas Negri (Ricci), 7 Cesare Trotti (Marazzani), 8 David Plesca (Marazzani), 9 Elia Chicconi (Marazzani), 10 Mohamed Metwali Gamal (Ricci).

Il sindaco Andrea Ceffa con i primi classificati della III maschile seconda batteria

III maschile, seconda batteria - 1 Edoardo Ciocca (Don Milani), 2 Elia Bongiorno (Anna Botto), 3 Edoardo Risso (Ramella), 4 Andrea Moretto (Ramella), 5 Filippo Brugna (Ramella), 6 Mattia Visconti (Anna Botto), 7 Giona Isaia Fasanetto (Vidari), 8 Tommaso Casazza (Vidari), 9 Christian Angelo Raffa (Don Milani), 10 Paolo Tommaso Filighera (Ada Negri).

I premiati della III maschile, terza batteria, con il vice sindaco Andrea Sala

III maschile, terza batteria - 1 Riccardo Evangelista (Don Milani), 2 Stevens Gandini (San Giuseppe), 3 Leonardo Cagnetta (Vidari), 4 Achraf Ghabbar (Anna Botto), 5 Eduardo Fiori (Regina Margherita), 6 Federico Donadu (Regina Margherita), 7 Martino Ragaiolo (Vidari), 8 Luca Pancrazi (Ramella), 9 Lorenzo Lavagno (Ramella), 10 Achille Tornotti (Ramella).

L'assessore Alessandrino, assistita dai "Super Eroi", alla premiazione della IV femminile, prima batteria

IV femminile, prima batteria - 1 Beatrice Chiesa (Ramella), 2 Adele Zanaria (De Amicis), 3 Bianca Asprone (De Amicis), 4 Annachiara Federico (De Amicis), 5 Anita Palumbo (Vidari), 6 Aurora Serino (Anna Botto), 7 Aurora Cominato (De Amicis), 8 Alessia Boris (Vidari), 9 Jtmazia Francesca Ouphone (De Amicis), 10 Viola Carnevale Maffè (De Amicis).

Ancora il sindaco Andrea Ceffa, stavolta con i primi classificati della IV femminile, seconda batteria

IV femminile, seconda batteria - 1 Ambra Sacco (Marazzani), 2 Francesca Zecconi (Don Milani), 3 Marta Di Meo (Marazzani), 4 Anna Perini (Ramella), 5 Caterina Milisma Gunaratha (Ramella), 6 Anna Vareca (De Amicis), 7 Olivia Claudia Buti (Ramella), 8 Ilaria Lutriani (Ramella), 9 Rebecca Polato (Anna Botto), 10 Jazmin Becerra (Marazzani).

L'assessore allo sport Nunzia Alessandrino con le prime dieci della IV femminile, terza batteria

IV femminile, terza batteria - 1 Arianna Parrino (Ricci), 2 Martina Maretti (Ricci), 3 Margherita Sala (Don Comelli), 4 Angelica Bonacossa (Marazzani), 5 Vittoria Ruggero (San Giuseppe), 6 Martina Famà (San Giuseppe), 7 Martina Cornetti (Don Comelli), 8 Vittoria Toso (Don Milani), 9 Jana Yasser (Regina Margherita), 10 Elisa De Grandi (Don Comelli).

L'assessore Brunella Avalle insieme ai premiati della IV maschile, prima batteria

IV maschile, prima batteria - 1 Filippo Biandrate (Ramella), 2 Kevin Prendi (Marazzani), 3 Riccardo Balzi (Marazzani), 4 Bryan Genco (Ricci), 5 Ziad Bayar (De Amicis), 6 Amine Elliarchiaoui (Marazzani), 7 Lorenzo Acerbi (Ricci), 8 Riccardo Barbieri (Ricci), 9 Cristian Insana (Anna Botto), 10 Nicolò Daglio (Vidari).

I premiati della IV maschile, seconda batteria, con il presidente dell'Atletica Vigevano Gianni Merlo

IV maschile, seconda batteria - 1 Oussein Mohamed (Regina Margherita), 2 Kamal Mohamed (Regina Margherita), 3 Marco Pellizzari (Don Milani), 4 Romeo Marenghi (Don Comelli), 5 Edoardo Bragheri (Don Comelli), 6 Abea Adam (Regina Margherita), 7 Simone Albanese (Ramella), 8 Luca Balliana (Regina Margherita), 9 Samuele Armanetti (Anna Botto), 10 Filippo Magistroni (Don Comelli).

I "Super Eroi" fanno compagnia ad Andrea Sala nella premiazione della IV maschile terza batteria

IV maschile, terza batteria - 1 Filippo Saresini (Vidari), 2 Franco Alessandro Sala (De Amicis), 3 Ali Yassin (Ramella), 4 Matteo Nichele (Vidari), 5 Alessandro Paredes (Ramella), 6 Gabriele Braghin (San Giuseppe), 7 Niccolò D'Arrigo (Marazzani), 8 Edoardo Trentin (Don Comelli), 9 Filippo Ciannamea (Don Milani), 10 Francesco Grassi (Vidari).

Le premiate della V femminile, prima batteria, con l'assessore allo sport Nunzia Alessandrino

V femminile, prima batteria - 1 Rossella Pini (Ramella), 2 Giulia Manzini (Ramella), 3 Sara Gaviglio (Marazzani), 4 Jannat Bouais (Regina Margherita), 5 Valentina Holguin Kristin (Marazzani), 6 Emma Vallin (Ramella), 7 Linda Azzini (Anna Botto), 8 Emma Cacciapuoti (Ramella), 9 Arianna Sofia Manzini (Marazzani), 10 Emma Maria Guerreschi (Marazzani).

L'assessore Brunella Avalle e un "Super Eroe" alla premiazione della V femminile, seconda batteria

V femminile, seconda batteria - 1 Giulia Lodigiani (San Giuseppe), 2 Isabella Bruscagin (Ada Negri), 3 Giulia Maria Bolognino (Don Milani), 4 Lucia Martelli (San Giuseppe), 5 Sofia Lamusta (De Amicis), 6 Gaia Muraca (San Giuseppe), 7 Ginevra Badalotti (Ramella), 8 Rebecca Monceur (Don Milani), 9 Giorgia Franchetti (Ramella), 10 Lucrezia Trotti (Marazzani).

Si rivede il sindaco Ceffa con i "Super Eroi" alla premiazione della V femminile, terza batteria

V femminile, terza batteria - 1 Giulia Vittoria Boffadossi (Vidari), 2 Elisa Melis (Vidari), 3 Rachele Montalbo (Don Comelli), 4 Mafalda Negri (Don Milani), 5 Lara Fratelli Scarlatini (Vidari), 6 Marta Cipriano (Ricci), 7 Federica Melis (Vidari), 8 Arianna Luci Sorrentino (Don Milani), 9 Emma Branchini (Vidari), 10 Greta Beccato (De Amicis).

I premiati della V maschile, prima batteria, con il vice sindaco Andrea Sala

V maschile, prima batteria - 1 Lorenzo Bocca (Ramella), 2 Hanza Zaniqa (De Amicis), 3 Gianmaria Galimberti (Vidari), 4 Essahet Raman (Ramella), 5 Andrea Greghi (De Amicis), 6 Raffaele Bravaccino (Ramella), 7 Roberto Arati (Ramella), 8 Leonardo Amerelli (Regina Margherita), 9 Daniele Fassi (Ramella), 10 Leonardo Franchini (Ricci).

Nunzia Alessandrino e i "Super Eroi" con i primi dieci della V maschile, seconda batteria

V maschile, seconda batteria - 1 Alessio Vettorello (Ricci), 2 Cesare Caronti (Don Milani), 3 Leonardo Silverio (Marazzani), 4 Edoardo Tonetti (Ramella), 5 Daniel Magua (Vidari), 6 Giacomo Ciccarese (Ramella), 7 Nicolò Ceriani (Ricci), 8 Samuele Grungo (Don Milani), 9 Francesco Buscaglia (Don Milani), 10 Leonardo Rossanigo (Don Comelli).

Si ringrazia Atletica Vigevano, nello specifico Stefania Baraldo (per le classifiche) e Luca Sfenopo (per le foto)