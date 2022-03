Mezza maratona, domenica 27 marzo a Vigevano la 15^ Scarpadoro

Conto alla rovescia per la 15esima Scarpadoro Half Marathon in programma domenica prossima, 27 marzo a Vigevano. La manifestazione, come sempre organizzata dall'Atletica Vigevano, si ripresenta quest'anno con i crismi della quasi normalità dopo l'edizione ridotta del 2021. Oltre alla mezza maratona, tornano infatti le non competitive sulle distanze dei 5 e 10 km. Una manifestazione aperta dunque sia ai professionisti del running che alle famiglie e che rispetterà tutte le normative e i protocolli ancora in vigore. Come sempre, la partenza e l'arrivo sarà allo Stadio Comunale e il percorso della mezza (il via alle ore 9.15) si snoderà nel centro storico per poi dirigersi verso la campagna. Sono 1800 i pettorali messi a disposizione (1000 per la mezza, 500 per la 10 km e 300 per la 5 km): le iscrizioni restano aperte sul portale Enternow fino a venerdì 25 per la mezza maratona, sabato 26 per la 10 km e domenica 27 per la 5 km. Tutte le informazioni sul sito www.scarpadoro.it

L'evento è stato presentato questa mattina nell'Aula Consigliare del Comune. Oltre ai rappresentati dell'Atletica Vigevano, il presidente Gianni Merlo e la figlia Manuela, deus ex machina della manifestazione, e Oscar Campari nella duplice veste di direttore sportivo e consigliere nazionale Fidal, sono intevenuti l'assessore allo sport Nunzia Alessandrino e il presidente provinciale della Fidal Claudio Baschiera.

Nel video l'intervista a Manuela Merlo.