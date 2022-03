A Vigevano una tappa della "Torch Run" di Special Olympics

Dal 4 al 9 giugno 2022 si svolgeranno a Torino i 37esimi Giochi Nazionali Estivi Special Olympics. Atleti diversamente abili avranno modo di dimostrare il loro talento impegnati in diverse discipline. La Torch Run è l'evento che precede la manifestazione, un percorso partito lo scorso 15 marzo dal Friuli Venezia Giulia e che toccherà grandi città (fra cui Roma, Napoli, Cagliari, Bologna, Venezia, Catania) di tutte le regioni italiane, nonchè le provincie piemontesi per raggiungere infine Torino. Vigevano ha avuto l'onore di essere stata scelta in rappresentanza della Lombardia. La lanterna arriverà domani, martedì, da Bolzano e resterà in città (custodita nella Pinacoteca Civica) fino a sabato 26 quando, alle ore 15, dieci tedofori Special Olympic, fra cui anche alcuni esponenti dei Quadrifogli Vigevano, scortati dalle forze dell'ordine, porteranno la fiaccola attraverso un percorso che dalla Cavallerizza transiterà all'interno del Castello Sforzesco per arrivare in Piazza Ducale dove verrà acceso il tripode. Qui ci sarà infine la consegna ai nuovi tedofori della lanterna che sarà portata alla successiva tappa di Bologna.



Questa importante manifestazione di inclusione sociale è stata presentata stamattina nell'aula consigliare del Comune. Nel video l'intervista al responsabile regionale Special Olympics Giulio Velati e a Grazia Andreani, presidente dell'associazione vigevanese dei Quadrifogli.