La Scarpadoro Half Marathon ha due nuovi vincitori: Lorenzo Beltrami e Roberta Scabini

La Scarpadoro ha due nuovi vincitori! Cioè atleti che in passato non avevano mai vinto la Half Marathon di Vigevano. In campo maschile il successo è andato a Lorenzo Beltrami, atleta dei Falchi Lecco che sin dall'inizio ha imposto il ritmo alla corsa insieme a un ristretto numero di colleghi. Negli ultimi chilometri Beltrami ha prodotto lo spunto decisivo chiudendo con il tempo di 1h10'28''; ha preceduto di una manciata di secondi, per l'esattezza 16, Loris Mandelli al quale non è riuscito il bis, visto che l'esponente dell'Atletica Carugate si era imposto nel 2018, ma con un tempo superiore rispetto a quello impiegato oggi da Beltrami. Al terzo posto si è classificato Massimiliano Milani dell'Atletica San Marco che ha fatto segnare il tempo di 1h11'08''.

Al centro il vincitore Lorenzo Beltrami, a destra Loris Mandelli (secondo), a sinistra Massimiliano Milani (terzo)

Anche in campo femminile una nuova vincitrice. Si tratta di Roberta Scabini del Running Oltrepò che ha impiegato 1h24'01''. Non è riuscito pertanto il poker alla “nostra” Karin Angotti, atleta della Garlaschese vincitrice delle edizioni del 2016, 2017 e 2019, che questa volta si è dovuta accontentare del secondo posto (1h25'57''). Al terzo posto Anna Caporusso del Gs Avis di Ivrea (1h26'51'').

Il podio femminile: da sinistra Karin Angotti (seconda), la vincitrice Roberta Scabini e Anna Caporusso (terza)

Tra gli atleti tesserati per le società del nostro territorio, da segnalare il 20° posto ottenuto da Abdel Aziz Meliani della Garlaschese (1h19'40''); al 30° si è invece piazzato Alessandro Merlin dell'Escape Team (1h21'53''), quindi al 69° il migliore dei Buccella Runners, Davide Caserio (1h28'26'').

Il vigevanese Alessandro Mellone, vincitore della 10 km

Per quanto non avessero una classifica ufficiale, anche le non competitive hanno avuto i loro vincitori. Nella 10 km a imporsi è stato il vigevanese Alessandro Mellone, triathleta della Dds che ha impiegato 33'15'' e ha preceduto il giovane Pietro Botros dell'Atletica Vigevano, mentre in campo femminile si è imposta Chiara Dalla Longa in 43''31. Nella 5 km successi del 14enne Lorenzo Carruba, altra promessa dell'Atletica Vigevano, e delle sorelle Elisa e Marzia Invernizzi (Falchi Lecco) che hanno tagliato il traguardo per mano; da segnalare infine Elena, prima mamma al traguardo che sospingeva sul passeggino il piccolo Achille.