Atletica leggera: la carica di oltre settecento ragazzi al Trofeo Dante Merlo

Ancora un successo organizzativo per l'Atletica Vigevano. Dopo il Trofeo Pensa di corsa campestre, anche il Trofeo Dante Merlo andato in scena giovedì mattina allo Stadio Comunale ha confermato la voglia dei nostri ragazzi di tornare a gareggiare e divertirsi all'aria aperta dopo due anni di restrizioni. Nelle varie prove di atletica leggera (salto in lungo, salto in alto, lancio del vortex e del peso, 60 e 80 metri piani, 80 ostacoli, 1000 metri e staffette 4x100) si sono confrontati oltre settecento studenti delle Scuole Secondarie di Primo Grado cittadine, mentre l'appuntamento per le Scuole Primarie è fissato a sabato 14 maggio. Nelle classifiche d'istituto ha trionfato il Besozzi con 1155 punti; al secondo posto la Bramante (553), seguita da Bussi (478), Robecchi (364), San Giuseppe (208) e Don Comelli (92). Di seguito riportiamo i primi tre classificati di ogni singola prova.

SALTO IN LUNGO - I femminile 1ª Rebecca Ottone (San Giuseppe) 3.60; 2ª Greta Gatti (Bramante) 3.25; 3ª Carolina Manara (Bramante) 3.15. I maschile 1° Pietro Beretta (Besozzi) 3.85; 2° Alessio Sala (Bramante) 3.55; 3° Leonardo Gaviglio (Bramante) 3.55. II femminile 1ª Cecilia Gorini (San Giuseppe) 4.00; 2ª Lucilla Acquaotta (Besozzi) 3.80; 3ª Sofia Colli (Bramante) 3.70. II maschile 1° Arturo Mirabelli (Bussi) 4.10; 2° Mohamed Elsebai (Besozzi) 4.10; 3° Edoardo Cerutti (Besozzi) 3.85. III femminile 1ª Ginevra Pescina (Besozzi) 4.10; 2ª Lisa Giacalone (Besozzi) 3.80; 3ª Agnese Pollini (Bussi) 3.60. III maschile 1° Samuele Vagnini (Bussi) 4.35; 2° Martin Cepeda (Bramante) 4.21; 3° Gianni Scandalitta (San Giuseppe) 3.95.

SALTO IN ALTO - I femminile 1ª Daniela Nenestean (Besozzi) 1.13; 2ª Matilde Tartaglia (Bramante) 1.10; 3ª Alessia Gregoriani (Don Comelli) 1.05. I maschile 1° Riccardo Deambrogio (Besozzi) 1.20; 2° Leonardo Collivasone (Bramante) 1.20; 3° Fabio Callegari (Bramante) 1.15. II femminile 1ª Giorgia Vigliola (Robecchi) 1.20; 2ª Valeria Carcano (Bussi) 1.15; 3ª Letizia Golinelli (Besozzi) 1.15. II maschile 1° Tommaso Scuro (Bussi) 1.31; 2° Pietro Bruggi (Besozzi) 1.28; 3° Lorenzo Merlo (Besozzi) 1.15. III femminile 1ª Aurora Ragusa (Besozzi) 1.30; 2ª Lavinia Cuneo (Bussi) 1.20; 3ª Emma Gennari (Besozzi) 1.15. III maschile 1 Tommaso Maretti (Bramante) 1.40; 2° Christian Marchesi (Bussi) 1.40; 3° Kevin Onuzi (Besozzi) 1.35.

LANCIO DEL VORTEX - I femminile 1ª Alice Pastore (Robecchi) 24.10; 2ª Giada Ranzini (Besozzi) 19.30; 3ª Alessia Bacaj (Besozzi) 19.00. I maschile 1° Leo Barraco (Bramante) 33.40; 2° Edoardo Pazzi (Besozzi) 32.30; 3° Lorenzo Bortesi (Bramante) 32.10.

LANCIO DEL PESO - II femminile 1ª Sofia Crepaldi (Bramante) 8.00; 2ª Marta Francia (Bussi) 6.90; 3ª Viola Rapozzati (Bussi) 6.75. II maschile 1° Alessandro Benaglio (Besozzi) 8.40; 2° Giulio Presti (Besozzi) 8.25; 3° Gaspare Mulinello (Bramante) 8.00. III femminile 1ª Rachele Zini (Don Comelli) 6.85; 2ª Viola Quaglia (Besozzi) 6.80; 3ª Agata Rossi (Bramante) 6.60. III maschile 1° Tommaso Ruccione (Robecchi) 9.60; 2° Stefano Provvidoni (Bramante) 9.50; 3° Alexandru Vladoescu (Besozzi) 8.80.

80 METRI HS - II femminile 1ª Vittoria Maggiolini (Robecchi) 16''70; 2ª Sofia Gallotti (San Giuseppe) 17''00; 3ª Aurora Amati (Besozzi) 18''00. II maschile 1° Lorenzo Boffino (Besozzi) 14''90; 2° Giorgio De Blasio (Bramante) 16''51; 3° Mattia Sponza (Bramante) 16''52. III femminile 1ª Sofia Sosi (Robecchi) 16''10; 2ª Elisa Malengo (Besozzi) 16''50; 3ª Arianna Bonetto (Robecchi) 17''10. III maschile 1° Matteo Casciani (Robecchi) 14''40; 2° Fabio Scravaglieri (Robecchi) 14''90; 3° Riccardo Canova (Besozzi) 15''10.

60 METRI - I femminile 1ª Sara Zappa (Bramante) 9''00; 2ª Laura Caresana (Besozzi) 9''20; 3ª Matilde Giovanna Nieli (Besozzi) 9''30. I maschile 1° Vincenzo Incorvaia (Bramante) 8''90; 2° Enea Kalemi (Besozzi) 9''10; 3° Jean Kabore (Bramante) 9''10.

80 METRI - II femminile 1ª Elena Marino (Bussi) 11''80; 2ª Matilde Combi (Besozzi) 12''10; 3ª Anita Canevari (Bussi) 12''10. II maschile 1° Francesco Acka (Don Comelli) 10''80; 2° Alberto Pelizzari (Besozzi) 11''00; 3° Simone Poli (Besozzi) 11''00. III femminile 1ª Alice Pomillo (Bramante) 11''50; 2ª Elisa Bianco (Bramante) 12''00; 3ª Sofia Invernizzi (Besozzi) 12''10. III maschile 1° Jacopo Pizzi (Robecchi) 10''30; 2° Tommaso Panigati (Robecchi) 10''80; 3° Lorenzo Vicino (San Giuseppe) 10''90.

1000 METRI - I femminile 1ª Margherita Simonetti (Robecchi) 3'49''2; 2ª Sofia Ganimede (Robecchi) 3'55''2; 3ª Stacey Elad Etoki (Besozzi) 4'15''7. I maschile 1° Sergiu Marandiuc (Besozzi) 3'40''6; 2° Carlo Ruggero (San Giuseppe) 3'40''8; 3° Samuele Ciniselli (Robecchi) 3'40''9. II femminile 1ª Rebecca Greco (Bramante) 3'52''8; 2ª Alice Pollini (Bussi) 4'00''4; 3ª Camilla Boffino (Besozzi) 4'03''2. II maschile 1° Francesco Gessa (Besozzi) 3'19''00; 2° Elia Berri (Bramante) 3'38''2; 3° Tommaso Ziello (Besozzi) 3'42''6. III femminile 1ª Paolo Di Ieso (Robecchi) 4'13''3; 2ª Rachele Zini (Don Comelli) 4'15''6; 3ª Olivia Amodeo (Bussi) 4'21''5. III maschile 1° Stefano Bolognino (Besozzi) 3'19''2; 2° Rayan Azil (Besozzi) 3'23''9; 3° Mattia Gatti (Besozzi) 3'25''8.

STAFFETTA 4x100 - I femminile 1ª Besozzi 1'03''5; 2ª San Giuseppe 1'04''2; 3ª Bramante 1'06''4. I maschile 1ª Besozzi 1'00''0; 2ª Bramante 1'00''4; 3ª San Giuseppe 1'01''4. II femminile 1ª Bussi 1'00''9; 2ª Besozzi 1'01''1; 3ª Robecchi 1'03''5. II maschile 1ª Besozzi 56''4; 2ª Bussi 57''1; 3ª Don Comelli 1'00''9. III femminile 1ª Besozzi 59''3; 2ª Bramante 1'00''1; 3ª Robecchi 1'03''8. III maschile 1ª Robecchi 52''2; 2ª Besozzi 52''9; 3ª San Giuseppe 56''00.