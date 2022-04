Bmx, Circuito Italiano: una "due giorni" spettacolare al Bike Air di Vigevano

Nonostante il meteo un po’ incerto che ha caratterizzato il week end, è stata un successo la due giorni di sport andata in scena sulla pista Bike Air di via Carrel a Vigevano, meta scelta per la terza e quarta tappa del Circuito Italiano di Bmx. Alla kermesse (massima competizione nazionale per questa disciplina ciclistica) hanno preso parte quasi 400 atleti provenienti da tutto il nord Italia e dalla Svizzera.



Per i vigevanesi de La Sgommata, società di casa, sono arrivati piazzamenti interessanti. Sabato Lorenzo Bertazzolo ha conquistato il terzo gradino del podio nella categoria G2, mentre Giulia Danelon tra le Allieve donne e Giorgio Cordella tra i Cruiser 39+ si sono piazzati entrambi al quinto posto. Nei G5 Riccardo Antona ha conquistato la sua prima finale, classificandosi poi ottavo. Sfortunate ma comunque positive le prove di Giulio Cattaneo (G3) e Matteo Tugnolo (Elite), che durante le rispettive finali sono caduti a pochi metri dall’arrivo mentre si trovavano tra le prime posizioni: per loro è arrivata l’ottava piazza.

Nella giornata di domenica l’Allieva Giulia Danelon si è portata a casa un altro quinto posto; per Lorenzo Bertazzolo (G2) e Giulio Cattaneo (G3) sono invece arrivati due sesti piazzamenti.