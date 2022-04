Podismo: presentata la quinta Red Buccella Run di domenica 8 maggio

E' stata presentata quest'oggi nell'aula consigliare del Comune la quinta edizione della Red Buccella Run in programma domenica 8 maggio. La gara podistica, una 10 km nazionale competitiva organizzata dai Buccella Runners, sarà affiancata anche da due non competitive di 10 e 5 km.

Lorenza Bianchi, presidentessa del gruppo podistico cittadino, ha sottolineato come questo appuntamento sia ormai diventato tradizionale nel panorama delle corse primaverili. “Riceviamo molte attenzioni e attestati di stima da parte di runners che risiedono anche lontano da Vigevano e, dopo un anno di stop forzato e l'edizione limitata del 2021, organizzata oltretutto in autunno, siamo felici di poter tornare alla quasi normalità. Con le due non competitive l'evento si apre poi alla partecipazione di tutte le famiglie, senza dimenticare l'aspetto fondamentale, ovvero il sostegno che la nostra gara offre alla Croce Rossa Italiana”.

E il vice presidente del Comitato di Vigevano della Cri, Alessandro Arena, ha ricordato come quest'anno l'evento cade curiosamente nello stesso giorno in cui la Croce Rossa festeggia il suo compleanno. “L'anno scorso – ha detto Arena – i proventi della corsa hanno permesso di dotarci di una sedia motorizzata montascale di grande utilità. Quest'anno l'intento è quello di dedicare almeno il cinquanta per cento del ricavato all'emergenza in Ucraina che poi vedremo come e in che modo utilizzare”.

Il vice presidente dei Buccella Runner, Francesco Toti, è entrato invece più nello specifico della gara che sarà valida come Campionato Provinciale Individuale Seniores e come prova del Grand Prix Seniores Fidal Pavia. “Parliamo di un percorso molto veloce, che dopo la partenza da Piazza Ducale e l'attraversamento di alcune vie del centro si dirigerà verso la frazione Buccella. Da qui il ritorno in Piazza Ducale sarà in pratica un lungo rettilineo che invita gli atleti a spingere al massimo. Vedremo se resisteranno i due record della corsa che appartengono ad Alessandro Bossi (33'37'') e a Claudia Gelsomino (36'29''). Molto dipenderà anche dal tempo che al momento promette bene”.

Il presidente del Comitato Provinciale della Fidal, Claudio Baschiera, ha invece rimarcato la vitalità di Vigevano riguardo all'atletica. “E' l'unica città pavese ad avere quattro sodalizi affiliati che sono oltretutto molto attivi anche a livello organizzativo. Riguardo alle iscrizioni i segnali sono buoni, anche se ancora non ci si avvicina ai numeri del pre Covid”.

L'assessore allo sport Nunzia Alessandrino ha invece voluto rimarcare quanto lo sport vigevanese sia sempre solidale e pronto nell'aiutare i più deboli questo attraverso la collaborazione con le associaizoni di volontariato. Il sindaco Andrea Ceffa ha invece ricordato come la Red Buccella Run sia nata nel periodo in cui lui era assessore allo sport: “Mi fa piacere vedere che l'evento si sia consolidato negli anni ed abbia avuto anche la forza di riorganizzarsi superando il periodo difficile che tutti noi abbiamo passato”. Questo non significa tuttavia che bisogna abbassare la guardia e la corsa rispetterà tutte le disposizioni in tema di sicurezza sulla base dei nuovi protocolli attesi per inizio maggio. Come pure cospicuo sarà il numero di volontari che sin dalla primissima mattina saranno impegnati nell'allestimento e nella messa in sicurezza del percorso. Oltre ai volontari della Croce Rossa, collaborano Protezione Civile, Parco del Ticino, Carabinieri e Polizia Locale.

Le iscrizioni si possono effettuare on line sul sito tds.sport oppure presso il negozio Fox Sport; fino al primo maggio la quota è di 15 euro, poi salirà a 20. Contestualmente al ritiro dei pettorali, ci si potrà iscrivere anche in Piazza Ducale sabato 7 maggio dalle ore 15 alle 18 e la domenica dalle 7.30 alle 8.30 prima della partenza della gara competitiva che scatterà alle ore 9; poco dopo sarà dato il via alle non competitive la cui quota d'iscrizione è di 5 euro.

Sponsor principale della Red Buccella Run è la concessionaria Volkswagen Fratelli Giacomel di Assago il cui nome comparirà sulle t-shirt che saranno inserite nel pacco gara. Fino al 4 maggio i Buccella Runners hanno anche lanciato un contest sulla propria pagina Instagram: si tratta di individuare in città il camion vela “Red Buccella Run” messo a disposizione dalla Basic (agenzia di comunicazione presente anche come sponsor sulle pettorine delle non competitive e in Piazza Ducale con Renaul Estafette per il ristoro) e di scattare un selfie inserendo il solo hashtag #redbuccellarun2022. Le prime tre foto che riceveranno più like vinceranno un'iscrizione gratuita alla Red Buccella Run.