Podismo, Red Buccella Run: Alessandro Bossi polverizza il suo record

Tempo incerto, ma la pioggia ha risparmiato i partecipanti alla quinta edizione della Red Bucella Run che si è disputata questa mattina con partenza e arrivo in Piazza Ducale. A imporsi nella 10 km nazionale competitiva è stato Alessandro Bossi, un bis il suo visto che l'atleta tesserato per il Gruppo Podistico Ciarlaschi si era già imposto nel 2018. Bossi è riuscito anche a polverizzare il record della corsa che già gli apparteneva (33'37'') con il nuovo best di 32'47'' rifilando oltre un minuto di distacco al secondo classificato, Ludovico Pedretti, dell'Atletica Pavese (33'56''); al terzo posto Lorenzo Barbieri della Vca Milano in 34'40''. Tra gli atleti di casa, da segnalare il nono posto di Lorenzo Merlin, dell'Escape Team in 35'44'' e il dodicesimo di Abdel Aziz Meliani della Garlaschese in 36'03''. Tra le donne Karin Angotti della Garlaschese si è dovuta accontentare del secondo posto (40'06''), il successo è andato a Simona Viola dell'Avis Pavia in 38'47'' e in questo caso resiste il record stabilito in una delle precedenti adizioni da Claudia Gelsomino (36'29''); al terzo posto Simona Pipitone del Marathon Athletic Avola in 40'22''.

Suggestivo come sempre il percorso che, dopo una tratto nelle vie del centro, si è diretto verso la campagna della frazione Buccella, per poi fare ritorno in città. Sono stati 220 i podisti che hanno portato a termine la prova, mentre sono stati circa 500 gli appassionati della corsa e del cammino all'aria aperta che hanno preso parte alle due non competitive di 5 e 10 km, Family Run che hanno visto la partecipazione di persone di ogni età e anche di alcuni amici a quattro zampe. Tutti hanno contribuito alla buona causa dell'evento organizzato dai Buccella Runners; anche quest'anno il contributo andrà infatti a favore del Comitato di Vigevano della Croce Rossa Italiana che indirizzerà gran parte del ricavato all'emergenza della guerra in Ucraina.