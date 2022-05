Atletica leggera: oltre 400 alunni della elementari per il Trofeo Dante Merlo

Seconda tornata del Trofeo Dante Merlo di atletica leggera allo stadio comunale. Dopo l'appuntamento dello scorso aprile riservato alle scuole medie inferiori, ieri mattina è toccato ad oltre 400 alunni delle classi IV e V delle elementari cittadine cimentarsi in questo ormai classico appuntamento organizzato dall'Atletica Vigevano in collaborazione con il Comune e il Pool Vigevano Sport in memoria del fondatore della società, scomparso nel 1990. La manifestazione è tornata dopo due anni di assenza causa Covid e ha fatto registrare una massiccia partecipazione degli Istituti Comprensivi e grande entusiasmo da parte dei ragazzi che in oltre quattro ore di gare si sono messi alla prova in tre specialità: salto in lungo, lancio del vortex e 50 metri piani. Al termine è stata stilata una classifica complessiva che ha premiato i migliori nella somma delle prestazioni. Oltre alle gare individuali, gli istituti scolastici si sono dati battaglia nella staffetta 8x50 metri che nelle quarte ha visto trionfare l'Istituto Comprensivo Anna Botto sia in campo maschile che femminile; per le classi quinte a fare doppietta è stato invece il Vittorio Veneto.

Nella classifica generale per Istituti Comprensivi generata in base alle prestazioni di ogni alunno a imporsi è stato il Vittorio Veneto (Don Milani, Regina Margherita e Marazzani) che ha staccato di soli due punti, 289 a 287, l'Anna Botto (Ramella); al terzo posto Valletta Fogliano (Ricci, Ada Negri e Vidari) con 247; a seguire Viale Libertà (De Amicis e Anna Botto) con 158, Don Comelli con 82 e San Giuseppe con 48.

Di seguito ecco invece la classifica dei migliori triathleti.

IV femminile 1ª Silvia Sempio (Ramella) 2984 punti; 2ª Rachele Borsani (Vidari) 2981; 3ª Francesca Zecconi (Don Milani) 2979; 4ª Francesca Ouphouet (De Amicis) 2978; 5ª Vittoria Ruggero (San Giuseppe) 2973; 6ª Martina Cornetti (Don Comelli) 2972; 7ªArianna Maria Parrino (Ricci) e Vittoria Toso (Don Milani) 2971; 9ª Diarra Koundoul (Don Milani) 2970; 10ª Doralice Boffino (Regina Margherita) 2958.

IV maschile 1° Amine Mohamed El Harchaoui (Marazzani) 2978 punti; 2° Filippo Catozzo (Ramella) 2976; 3° Aliyassin (Ramella) 2970; 4° Luca Balliani (Regina Margherita) 2968; 5° Filippo Pettenon (Ramella) e Luca Cingolani (Ramella) 2967; 7° Giacomo Piero Villani (Vidari) 2955; 8° Edoardo Bragheri (Don Comelli) 2951; 9° Riccardo Balzi (Marazzani) 2949; 10° Lorenzo Valenti (San Giuseppe) 2947.

V femminile 1ª Mafanda Virginia Negri (Don Milani) 2987 punti; 2ª Lara Fratelli Scarlatini (Vidari) 2986; 3ª Emma Vallin (Ramella) 2983; 4ª Kate Koijako (Ramella) 2981; 5ª Emma Cacciapuoti (Ramella) 2977; 6ª Viola Pescina (Don Milani) 2973; 7ª Giulia Maria Bolognino (Don Milani) 2969; 8ª Beatrice Barbara (De Amicis) e Martina Alessandrino (San Giuseppe) 2966; 10ª Arianna Luci Sorrentino (Don Milani) 2959.

V maschile 1° Leonardo Rossanigo (Don Comelli) 2994 punti; 2° Marco Mercurio (Vidari) 2990; 3° Andrea Greghi (De Amicis) 2986; 4° Samuele Grungo (Don Milani) 2978; 5° Alessio Vettorello (Ricci) 2974; 6° Roberto Amati (Ramella) e Cesare Caronti (Don Milani) 2973; 8° Ludovico Invernizzi Zanetti (Don Comelli) 2959; 9° Elsayed Mohamed Ziad Gomaa (Vidari) 2947; 10° Fjorgen Nallicia (Anna Botto) e Guglielmo Scotti (Don Milani) 2946.

Il prossimo appuntamento organizzato dall'Atletica Vigevano saranno i Campionati Provinciali Giovanili in programma giovedì 19 maggio, sempre allo Stadio Comunale Dante Merlo, con inizio alle ore 18. Nella stessa serata ci sarà anche una gara di salto con l'asta a livello internazionale con la presenza del campione italiano di decathlon Dario Dester e di tanti altri giovani azzurri.