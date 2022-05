Atletica Leggera, il Caramuel Roncalli eccelle ai Campionati Studenteschi

Ai Campionati Studenteschi di atletica leggera l’Istituto Caramuel Roncalli di Vigevano ha conseguito ottimi risultati sia nella fase provinciale, che si è svolta lo scorso 16 maggio al campo Coni di Pavia, che nella fase regionale, disputata due giorni dopo a Brescia.

Il nome di Vigevano è stato portato in alto dagli studenti del Caramuel Roncalli che a Pavia hanno sbaragliato il campo aggiudicandosi la classifica generale nella categoria Allieve e piazzandosi al secondo posto con gli Allievi. A livello individuale, tra le ragazze i migliori risultati sono stati conseguiti da Melek Pirolini che ha vinto i 100 ostacoli, secondi posti di Alice Chittoglio nel lancio del peso, di Sveva Parisi sui 1000 metri, di Emma Sfenopo nel salto in lungo e di Beatrice Melino nel salto in alto, dominio poi della staffetta 4x100 composta da Sfenopo, Bergamaschi, Pirolini e Garavaglia. Negli Allievi successi per Christian Gardella nei 100 hs e Filippo Giacalone nei 100 piani, due i secondi posti con Alessio Terni nel lancio del peso e Moussa Bianchi nei 1000 metri, Leonardo Arena è invece salito sul terzo gradino del podio nel salto in lungo, infine argento per la staffetta 4x100 composta da Arena, Cerutti, Haer e Giacalone.

L’istituto cittadino, come detto, ha poi ben figurato anche nella fase regionale di Brescia. Qui Melek Pirolini si è piazzata terza nei 100 ostacoli, Alessio Terni è giunto quarto nel lancio del peso, Leonardo Arena quinto nel salto in lungo e Mounir Haer ottavo nel salto in alto.

Ricordiamo inoltre che il Caramuel Roncalli, riaffacciatosi dopo due anni di pandemia nel panorama sportivo scolastico, lo scorso mese di marzo aveva conquistato anche il Trofeo Pensa di corsa campestre dimostrando di essere una delle scuole più competitive della provincia di Pavia.