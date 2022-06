Arti Marziali, nel weekend il palazzetto di Vigevano ospiterà i campionati europei di Qwan Ki Do

Ancora una volta il nostro palazzetto sarà il teatro di una grande manifestazione, in questo caso una rassegna internazionale di Qwan Ki Do, arte marziale di origine cino-vietnamita.

Venerdì scorso, presso l’aula consiliare del Comune di Vigevano, è stato presentato l'importante appuntamento alla presenza di Daniele Parmeggiani, responsabile del Qwan Ki Do Vigevano, e l’assessore allo sport Nunzia Alessandrino. «Sarà un evento di ripartenza per la nostra disciplina dopo questi anni di pandemia - ha dichiarato Daniele Parmeggiani - Noi siamo presenti a Vigevano dal 2004, e negli anni abbiamo costruito un ottimo gruppo anche per quanto riguarda il punto di vista dei risultati agonistici. Quest’anno ha portato con sé ancora qualche incertezza, che ci ha fatto perdere anche delle iscrizioni tra i più piccoli, che però cercheremo di recuperare in tutti i modi già a partire dall’anno prossimo. L’evento che si terrà tra il 3 e il 5 giugno sarà uno spot importante per noi e per far avvicinare altre persone a questa disciplina magnifica. Venerdì sera si partirà con il concerto “Omaggio a Ennio Morricone” presso la Cavallerizza, per poi spostarsi nei due giorni successivi nella cornice del palazzetto di Vigevano, dove ci sarà il vero e proprio cuore della manifestazione. Sabato dalle 8.30 alle 9.30 vi sarà la cerimonia d’apertura. Dalle 9.30 alle 11 si disputerà il 40° Campionato Nazionale di Tecnica. Dalle 11 alle 17.30 invece andrà in scena il 12° Campionato Europeo, a cui prenderanno parte ben dieci delegazioni europee. Di seguito vi sarà una dimostrazione per il pubblico e dalle 19.30 a mezzanotte prevista cena con discoteca per gli atleti. Nella mattinata di domenica ci sarà invece uno Stage Tecnico Internazionale. Nel pomeriggio seguirà il 37° campionato nazionale Giovanile e da lì ci si avvicinerà alla chiusura dell’evento, prevista per le 18.45».

Entusiasta anche l’assessore Alessandrino: «Siamo orgogliosi di ospitare nella nostra città un evento tanto importante per una disciplina così affascinante come il Qwan Ki Do. Consiglio vivamente ai cittadini di andare al palazzetto per conoscere una vera e propria arte». La manifestazione riunirà a Vigevano circa 350 atleti adulti, 300 bambini e 50 tra giudici e arbitri, che alloggeranno negli alberghi cittadini. Le iscrizioni allo stage ammontano a 200. I biglietti per il concerto di venerdì sera possono essere prenotati alla mail qwankido.vigevano@gmail.com, oppure possono essere acquistati in loco (costo 18 euro). Per entrare al palazzetto invece non sarà necessario il Green Pass, ma sarà invece obbligatoria la mascherina.