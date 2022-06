Podismo: corsa, birra e divertimento alla 3 Miglio Beer Run

Il temporale di ieri pomeriggio ha rinfrescato l'aria e reso ancora più piacevole la partecipazione alla sesta edizione della 3° Miglio Beer Run che si è disputata in serata ai Laghi di Santa Marta di via Cararola. Corsa, birra e divertimento in questa ormai “classica” del podismo goliardico, organizzata da Escape Team Vigevano con la collaborazione di Birrificio Rurale, Laghi di Santa Marta e Atletica Vigevano.

I bicchieri di birra allineati prima della partenza per essere consumati dai concorrenti



Sono stati quasi duecento i runners che hanno alternato i 3 giri da un miglio attorno ai laghi, obbligatorio a ogni passaggio consumare un bicchiere delle gustose birre offerte da Birrificio Rurale. A tagliare per primi il traguardo sono stati Mattia Sartorio fra gli uomini e Antonella Raiola fra le donne. Nei prossimi giorni sulle pagine social di Escape Team saranno pubblicate le classifiche complete e le foto. Felici per il successo, gli organizzatori ringraziano tutti i partecipanti dando appuntamento al prossimo anno.