Tennis, Under 16: Selva Alta sfiora lo scudetto, Forte dei Marmi la spunta al super tie-break

Un vero peccato. Selva Alta è andata davvero a un passo dalla conquista del titolo italiano Under 16 perdendo al super tiebreak la finalissima di quest'oggi a Padova contro il Tennis Club Italia di Forte dei Marmi. Il rammarico è tanto, dal momento che i ducali hanno avuto anche due match ball, ma ai ragazzi del maestro Fabrizio Morandi, affiancato dal vice Davide Dadda, non si possono che fare i complimenti.

Della sfida tra lomellini e toscani va annotato un particolare curioso, e cioè che i quattro sfidanti portano lo stesso nome di battesimo, Lorenzo. Un fatto davvero singolare. Questa mattina Selva Alta si era portata in vantaggio grazie al largo successo del faentino Beraldo su Ghilarducci (61 63), ma nel secondo match il piemontese Comino, dopo un iniziale vantaggio, cedeva a Carboni (63 62). Decisivo a questo punto il doppio andato in scena nel pomeriggio e che ha visto impegnati gli stessi interpreti. Anche qui le cose si mettevano bene per Selva Alta che nel primo set sprecava due break di vantaggio, ma poi chiudeva 75 al tie-break. Nella seconda frazione la compagine lomellina strappava subito il servizio agli avversari portandosi sul 30, ma a quel punto i toscani reagivano infilando sei game di fila. Per decidere la sfida tricolore si rendeva quindi necessario il supertiebrek, ma proprio in quel momento su Padova si abbatteva uno scroscio di pioggia che costringeva alla sospensione del match, con la possibilità che lo stesso venisse spostato indoor. Invece, dopo circa un'ora, tornava il sole ed era possibile riprendere all'aperto, seppur spostati su un altro campo. Dopo l'equilibrio iniziale, Forte dei Marmi scappava portandosi a un solo punto della vittoria (59). Beraldo e Comino non si perdevano d'animo e riuscivano ad annullare quattro match ball, portandosi a loro volta avanti 109 e poi ancora 1110. Niente da fare, il Club Italia tornava avanti e al sesto match point riusciva a chiudere la sfida sul punteggio di 1214.

L'Under 16 di Selva Alta con i tecnici Fabrizio Morandi e Davide Dadda e il dirigente Alessio Masera

In precedenza, nel quarto di finale di venerdì Selva Alta aveva sconfitto per 2-0 il Tc 2002 Benevento con i successi di Beraldo su Papa (61 60) e di Comino su Pallavanti (64 75), mentre nella semifinale di sabato i ducali avevano avuto ragione dei forlivesi del Tennis Villa Carpena per 2-1: nei singolari Beraldo lasciava a zero in entrambi i set Guidi, mentre Comino perdeva da Angelini (62 60), infine nel doppio decisivo la coppia vigevanese sconfiggeva Angelini-Ercolani per 75 64.

Dopo lo scudetto di serie A1 del 2019, Selva Alta ha mancato d'un soffio il bis tricolore, ma le notizie in prospettiva sono più che positive visto che questi ragazzi potrebbero diventare presto linfa vitale proprio per la compagine maggiore.