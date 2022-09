Futsal League Vigevano, l'inizio è fissato per il 9 ottobre con delle grosse novità

Scalda i motori la Futsal League Vigevano edizione 2022-2023, il torneo amatoriale di calcio a 5 più famoso e atteso del territorio, che aprirà i battenti il 9 ottobre. Da quest’anno ci sono numerose novità rispetto alle precedenti edizioni. Una su tutte la doppia location: oltre infatti al PalaBonomi di viale della Libertà, tradizionale sede delle partite della Futsal League, da quest’anno le gare verranno disputate anche presso la palestra della scuola media Besozzi in viale dei Mille. L’iscrizione al torneo è gratuita, il costo del campo è di 45 euro per ogni match. Vi sono come tutti gli anni delle limitazioni ai tesserati di calcio a 11 e di calcio a 5, per mantenere immutato lo spirito amatoriale della competizione. Inoltre da questa edizione per i partecipanti sarà possibile prendere visione di risultati classifiche e calendari dall'app dedicata disponibile sui digital store.

Ma forse la più grossa novità per quanto riguarda questa nuova edizione è la Futsal League Vigevano Over 35. Un campionato parallelo al tradizionale torneo organizzato per i giocatori più navigati. Le partite si svolgeranno la domenica sera (contrariamente alla Futsal League, che verrà disputata nei lunedì sera) e solo presso il PalaBonomi. L’iscrizione è gratuita, il costo del campo è sempre di 45 euro per partita con limitazione dei tesserati.

Le informazioni per la Futsal League Vigevano Over 35

Per info e iscrizioni contattare Roberto al numero 3488909526 e Giancarla al numero 3405528434, oppure scrivere alla mail info@futsalvigevano.it.