Aips: il vigevanese Gianni Merlo verso il quinto mandato presidenziale

Si inaugura domani a Roma, presso il Carpegna Palace Hotel, l’84° Congresso Elettivo dell’Associazione Internazionale della Stampa Sportiva (A.I.P.S.). Nell’arco di tre giorni, delegati, osservatori e ospiti, in rappresentanza delle associazioni nazionali di giornalisti sportivi da ogni angolo del mondo, si riuniranno per discutere questioni globali che riguardano lo sport e il giornalismo sportivo, in particolare post-Covid, prendere decisioni importanti sul presente e il futuro dell’associazione, nonché eleggere i leader del Comitato Esecutivo dell’AIPS per un nuovo mandato di quattro anni. Il vigevanese Gianni Merlo, alla guida dell’associazione dal 2005, si appresta ad essere rieletto per la quinta volta consecutiva, raggiungendo i 20 anni di presidenza. Un’associazione nata nel 1924 durante i Giochi Olimpici di Parigi e che oggi conta ben 160 paesi affiliati, 9.300 giornalisti tesserati. Le elezioni si terranno mercoledì mattina, 5 ottobre.

Ancora Gianni Merlo, qui con il presidente del Cio Thomas Bach

Il congresso si aprirà con una sessione speciale intitolata "AIPS incontra Aleksander Čeferin". Il Presidente UEFA dialogherà con Gianni Merlo sui temi più attuali del mondo del calcio. Di grande rilievo saranno anche i dibattiti sul "Futuro del giornalismo sportivo nell’era dei Robot" e quello sulla disparità di genere nella copertura degli eventi sportivi, che racconterà di come le donne ancora oggi incontrino difficoltà ad inserirsi nel mondo giornalismo. In primo piano saranno anche i prossimi grandi appuntamenti sportivi come la Coppa del Mondo di calcio in Qatar, i Giochi Olimpici di Parigi del 2024 e i Giochi Mondiali Estivi Special Olympics in programma a Berlino nel 2023. Ci sarà inoltre spazio anche per il calcio femminile con la UEFA che terrà un apposito panel dedicato al tema. Infine, particolarmente toccante sarà la testimonianza video del giovane giornalista ucraino Vladyslav Dunaienko (23 anni), lo scorso anno membro del progetto ‘AIPS Young Reporters’ e dal mese di febbraio al fronte per combattere la guerra per difendere il suo paese.