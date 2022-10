Il presidente Uefa Ceferin ospite al Congresso della Stampa Sportiva Internazionale

L’84° Congresso Mondiale dell'Associazione Internazionale della Stampa Sportiva (Aips), organizzato insieme all'Unione della Stampa Sportiva Italiana (Ussi) ha aperto i battenti ieri a Roma con l'intervento del Presidente della Uefa Alexander Ceferin. Il vigevanese Gianni Merlo, presidente Aips, ha in prima persona intervistato il numero uno del calcio europeo di fronte a giornalisti e rappresentanti della stampa sportiva mondiale, provenienti da oltre 110 nazioni. “È un piacere avere con noi Alexander per l’occasione, un motivo d’orgoglio per aprire al meglio il Congresso Mondiale dei giornalisti sportivi”, parole d’orgoglio hanno aperto la lunga chiacchierata fra i due presidenti. Il numero uno dell’Ussi, Gianfranco Coppola, ha quindi moderato l’intervista, con una serie di domande da parte dei colleghi, in uno scambio di interventi più che mai dal sapore internazionale.

ANCORA PIU’ UNITI Dalla Superlega alla coesione di un calcio europeo più solida che mai, fino alla ricandidatura per la presidenza della Uefa: tanti i temi toccati nel corso dell’intervento del numero uno del calcio del Vecchio Continente. “Da due anni e mezzo viviamo in una crisi costante a causa della pandemia e di idee sciocche che hanno cercato di rovinare il calcio. La soddisfazione più grande è che in un momento così difficile il calcio europeo sia rimasto unito e che oggi lo sia ancora più di prima”. Sono fin da subito impattanti e significative le parole del presidente Uefa nell’occasione, che prosegue quindi sul tema della ricandidatura: “Se sarò l'unico candidato? Non credo che l'Europa presenterà un altro candidato, al momento penso di essere l’unico”. Il Presidente ha infine sottolineato l’importanza dell’evento: “Penso sia fondamentale che i giornalisti si riuniscano in simili occasioni. L’unione è fondamentale nel vostro lavoro e vedere così tante nazioni insieme è molto importante”. Alexander Ceferin ha quindi lasciato l’evento in mezzo all’entusiasmo generale dei giornalisti: foto e selfie hanno accompagnato il numero uno della Uefa all’uscita del Congresso, proseguito quindi con un altro intervento d’eccezione.

SPORT E GUERRA C’è spazio anche per l’attualità fuori dallo sport in senso stretto. I delegati giunti da tutto il mondo hanno infatti avuto l’occasione di ascoltare in prima persona l’esperienza diretta di Vladyslav Dunaienko, giovane giornalista ucraino oggi soldato in prima linea nei combattimenti del conflitto contro la Russia. “Se ripenso a quel 24 febbraio, quando ero in Spagna, per parlare di basket, della mia Ucraina a spicchi contro la Spagna... Non mi sarei mai aspettato tutto questo, in pochi giorni tutto è cambiato. Ma ho sentito fin da subito il bisogno di fare qualcosa di concreto per il mio paese e per la mia causa e sono tornato in Ucraina, a combattere”. Da promessa del giornalismo coinvolto in diversi progetti promossi da Aips - dagli “Young Reporters Programmes” a Losanna, sede centrale dell’associazione, agli “E-Learning Programmes” nel corso della pandemia - al fronte del Dombass a difendere il proprio paese. La vita di Vladyslav è profondamente cambiata nel corso degli ultimi mesi, ma non la sua passione nel raccontare di basket e sport in generale: “Sicuramente tornerò a fare il giornalista, di questo ne sono certo. È la mia grande passione e non intendo rinunciarvi. Ma ora devo fare i conti con la realtà, è questo il mio mestiere attuale e sono concentrato su questo”.

RIFORMA DELLO SPORT Il programma della giornata si è chiuso con il panel “Paralimpismo snodo epocale – Riforma dello sport e accesso degli atleti nei Gruppi Sportivi Militari e Corpi Civili dello Stato”, seminario internazionale organizzato da Ussi all’interno dei progetti sviluppati con Sport e Salute, moderato dal giornalista Sandro Micallef della Tv pubblica nazionale maltese e presidente dell’Associazione Giornalisti Sportivi di Malta. Tanti gli atleti paralimpici intervenuti per l’occasione: da Oxana Corso (Fiamme Gialle), a Alessio Sarri, (Fiamme Oro), dal colonnello Roberto Punzo (GSPD) a Niccolò Pirosu (Fiamme Azzurre), accompagnato dal tecnico Stefano Ciallella.

I lavori proseguiranno nella giornata di oggi con le riunioni delle sezioni continentali, seguite nel primo pomeriggio da una serie di interventi da parte di personalità del mondo sportivo, fra cui Hans Hultman (Capo della sezione media della Uefa), Fiona Hynes (Direttore della comunicazione presso Special Olympics Eurasia) e Lucia Montanarella (Associate Director presso il Cio). Nella giornata di domani si terranno quindi le elezioni generali per il rinnovo del Comitato Esecutivo dell’Associazione, seguito dalla cerimonia di chiusura nel secondo pomeriggio.

Stefano Carnevale Schianca