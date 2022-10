Basket, serie B: la Elachem archivia la pratica Oleggio. (84-71)

Va tutto come previsto al “Basletta” dove la Elachem Vigevano si sbarazza di Oleggio in modo più netto di quanto non dica l’84-71 finale. I ducali trovano una grande prestazione del capitano Pippo Rossi (19 punti e 27 di valutazione) e un Laudoni da 16 punti + 10 rimbalzi e puntano la prua verso il derby della prossima settimana da capolista imbattuta.

Cristofers Stautmanis vola più alto di tutti (foto Laura Marmonti)

Vigevano mette in ghiaccio la sfida già nel primo quarto: la partenza dei gialloblù è di estrema sostanza e il 24-9 di parziale ne è la prova più eloquente. Vigevano frustra ogni tentativo di reazione dei piemontesi e anche il secondo tempo è di marca ducale e al riposo lungo il distacco è ormai incolmabile (43-21).

Giorgio Broglia attacca dal post basso (foto Laura Marmonti)

Nella ripresa Vigevano deve solo gestire il match; ad Oleggio va il merito di non avere mai mollato e di avere anzi tentato di accorciare le distanze con un buon terzo quarto (22-23 il parziale) che non basta però per riaprire il discorso. Tanto basta per consentire a Vigevano di considerare evasa la pratica. E l’inevitabile calo di intensità dei padroni di casa, unito ad una reazione di orgoglio degli ospiti, genera il 19-27 dell’ultimo periodo che fissa il successo ducale. Ad oggi la Elachem è, insieme alla Pielle Livorno, l’unica squadra a punteggio pieno in campionato.

Giovanni Ragagnin attacca il ferro (foto Laura Marmonti)

«Abbiamo disputato un eccellente primo tempo – commenta l’assistant coach Guido Veneroni – siamo stati molto solidi in difesa. Nel secondo tempo Oleggio ha dato tutto quello che aveva e non ha risparmiato energie. Noi siamo stati bravi a rispondere ad ogni loro tentativo di rientro anche se nel complesso il nostro secondo tempo non è stato all’altezza del primo. Questa era una partita da vincere ad ogni costo – aggiunge Veneroni – e abbiamo fatto la nostra parte».