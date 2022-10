Tennis, serie A1: Selva Alta si salva in Sud Tirolo grazie ai doppi

Come l'anno scorso la trasferta in Sud Tirolo contro il Tc Rungg per l'esordio nel campionato di serie A1 sembrava stregata per Selva Alta. Invece, sotto 3-1 dopo i singolari, la compagine vigevanese è riuscita a raddrizzare il match grazie ai doppi portando a casa un positivo pareggio, anche se all'inizio le speranze erano quelle di ottenere un risultato pieno. Ma visto come si erano messe le cose va benissimo così, considerando che anche l'altro match del girone tra Forte dei Marmi e Perugia si è chiuso sul 3-3. Dunque tutto è ancora da giocare.

Roberto Marcora non ha dato scampo al tedesco Ejupovic

Al mattino la situazione sembrava mettersi bene per Selva. Baldi, lo si sa, non è ancora in condizione (Filo ha ripreso da poco l'attività dopo l'operazione al gomito) e contro il giovane Figl ha retto fino al 4 pari del primo set per poi cedere 64 62. Al contrario Marcora, pur avendo annunciato mesi fa il suo ritiro dal circuito, sgombro di mente e forse più riposato, sta esprimendo il suo miglior tennis. Il bustocco non ha dato scampo al temuto tedesco Ejupovic (63 62) riportando la situazione in parità dopo i primi due singolari. C'era quindi molta attesa per l'esordio di Vit Kopriva (145 Atp) opposto al sempre ostico Gaio (347 Atp). Il ceco parte alla grande lasciando a zero il rivale nel primo set, ma poi il faentino cambia gioco tirando palle più molli che mettono in difficoltà l'avversario e il portacolori del Rungg ribalta la situazione aggiudicandosi il secondo set per 62 e portandosi avanti di due break nel terzo. Tutto sembra finito, ma Kopriva ha un'impennata che lo porta a pareggiare i conti sul 55. L'inerzia del match sembra di nuovo cambiata, ma il ceco perde nuovamente il servizio e Gaio si impone per 75. Nel frattempo Camposeo, che pure non era partito male, cede 75 63 a Winkler. Rungg avanti quindi 3 a 1 al termine dei singolari.

Filippo Baldi e Stefano Napolitano si sono confermati una coppia affidabile e collaudata

Ma Selva Alta ha ancora da giocare la carta dei doppi, quest'anno entrambi competitivi, per provare a raddrizzare la situazione. L'accoppiamento è poi quello desiderato, con Baldi-Napolitano che trovano la coppia più forte del Rungg, quella composta da Gaio e Bertolotti, uno specialista dei doppi, mentre Kopriva-Dadda se la vedono con Figl-Brzezinski. Entrambi gli incontri vedono Selva Alta scattare in avanti. Napolitano gioca molto bene e anche Filippo prende fiducia e il loro match è il primo a concludersi: 63 64 il risultato. Pochi minuti dopo termina anche quello di Kopriva-Dadda che si impongono con un doppio 64.

Rinviato a giovedì 10 novembre il debutto casalingo contro il Tc Italia di Forte dei Marmi, il prossimo impegno di Selva Alta sarà ancora in trasferta, martedì primo novembre a Perugia.