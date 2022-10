La dimostrazione di bodybuilding di Andrea Presti alla palestra FitActive

Riuscire a far conoscere a più persone possibili quanto sia meraviglioso questo sport non è cosa da poco, perché il bodybuilding è uno sport che può essere definito come un'attività volta a sviluppare le capacità fisiche e psichiche, e anche come complesso di esercizi mirati non solo per manifestazioni o gare, agonistiche, ma anche per sviluppare la propria forma fisica in qualcosa di incredibile. A spiegarcelo nel video, l'ambasciatore del BB, l'atleta Andrea Presti, che si è qualificato per ben due volte al titolo di Mister Olympia, una delle più note competizioni al mondo. Ieri è stato ospite della palestra FitActive di Vigevano, nel corso di un evento organizzato da Francesco Ricca (titolare di HSPRING RICCA, negozio di integratori in corso Genova).