Tennis, serie A1: Selva Alta cede a Perugia per 4-2

Questa volta nessuna rimonta per Selva Alta. Dopo il rinvio della partita con il Tc Italia (recupero fissato giovedì 10 novembre), quest'oggi a Perugia nella terza giornata del campionato di serie A1 la compagine vigevanese è stata sconfitta per 4-2 dagli umbri dello Junior Tennis che con questo risultato si portano al comando solitario della classifica in virtù anche del 5-1 conquistato domenica scorsa contro il Tc Rungg.

A parte la presenza del bosniaco Brkic, utilizzato da Perugia nel doppio, quella di oggi è stata una sfida tutta italiana (difficile avere gli stranieri a disposizione durante la settimana in quanto la maggior parte è impegnata nel circuito Atp). Perciò Selva Alta si è affidata maggiormente a Stefano Napolitano, impiegato anche come singolarista. La sua partita contro Moroni è stata un po' quella che ha indirizzato l'intero incontro. Il match è stato molto combattuto, condito da break e controbreak. Dopo aver perso il primo set per 63, il piemontese è riuscito a riportarsi in parità aggiudicandosi in rimonta il secondo per 64. A questo punto l'inerzia sembrava tutta a favore di Napolitano, ma una lunga sosta ha permesso a Moroni di recuperare le energie e di portarsi sul 40 nel terzo; Napolitano ha provato a rientrare una seconda volta, ma stavolta non ce l'ha fatta. Nel frattempo si era già conclusa la sfida tra Baldi e Gerini. Filo, a causa della lunga assenza dai campi, non ha ancora una tenuta sufficiente per reggere alla distanza, ma oggi, dopo aver vinto il primo set per 64 recuperando da una situazione iniziale di svantaggio, sembrava la volta buona per riassaporare il successo. In avvio di secondo set, però, il vigevanese ha accusato di nuovo un dolore al gomito e questo gli ha impedito praticamente di giocare, cedendo di schianto (62 61). A Roberto Marcora è toccato quindi un compito molto difficile contro il beniamino di casa Francesco Passaro, classe 2001, uno dei giovani in maggior ascesa, 122 Atp e qualificato per le prossime Next Gen Finals. Il bustocco non parte male, ma poi è costretto a cedere con un doppio 63. Le ultime speranze di restare in corsa per un pareggio passano dunque sulle spalle di Simone Camposeo, opposto al pari categoria Casucci: questi si aggiudica il primo set per 75, ma il ducale replica con un 64. Nel set decisivo Simone, avanti 41 e poi 53, si vede costretto al tie-break dove finalmente riesce a chiudere (74).

A questo punto, come contro il Rungg, serviva un altro miracolo nei doppi, ma il forfait di Baldi (da valutare la natura del problema, speriamo si tratti solo di uno spavento) ha complicato ulteriormente le cose. Il sorteggio ha poi spianato la strada a Perugia, con la coppia forte Passaro-Brkic che ha pescato i nostri Camposeo-Dadda i quali hanno potuto opporre una scarsa resistenza (62 60). Hanno faticato invece un po’ più del previsto Marcora-Napolitano contro Militi-Casucci (63 64) ma alla fine Selva Alta ha comunque incamerato il secondo punto che potrebbe risultare importante alla fine dei giochi.

Domenica prossima Selva Alta esordirà finalmente in casa ospitando il Tc Rungg, una partita assolutamente da vincere.