Tennis, serie A1: il Rungg passa (1-5) e per Selva Alta tutto si complica

Si mette tremendamente in salita il cammino di Selva Alta nel girone 4 del campionato di tennis di serie A1. All'esordio casalingo la compagine cittadina è stata infatti superata per 1-5 dagli altoatesini del Tc Rungg, ritrovandosi così all'ultimo posto della classifica, seppur con una partita in meno, gara che Selva recupererà il prossimo giovedì, ancora sui campi di via Chitola, contro il Tc Italia di Forte dei Marmi.

La squadra di Selva Alta schierata oggi contro il Tc Rungg (foto Daniele Safranez)

Con Filippo Baldi ai box per il nuovo infortunio al gomito (ancora non se ne conosce l'entità), la formazione vigevanese non è stata nemmeno troppo fortunata nell'andamento di due incontri che avrebbero potuto cambiare l'esito della contesa. Infatti, se Camposeo ha ceduto in poco tempo a Figl (26 16), sia la partita di Marcora contro il tedesco Ejupovic che quella di Dadda contro Brzezinski si erano ben indirizzate a favore dei giocatori di Selva che però hanno poi dovuto subire la rimonta degli avversari. Dadda, dopo aver vinto a mani basse il primo set (61), cedeva infatti il secondo con lo stesso punteggio per poi arrendersi al terzo 46. L'incontro tra il bustocco ed Ejupovic è stato invece il più bello e appassionante di tutta la giornata, con i due che se le sono date di santa ragione per quasi tre ore. Marcora si aggiudicava il primo set al tie-break dando la sensazione di poter replicare il successo ottenuto appena due settimane fa sul campo degli altoatesini. Nel secondo set, però, il portacolori del Rungg, che per tutta la partita ha servito benissimo, riusciva a pareggiare i conti (63). Marcora reagiva e nel terzo set si portava sul 41, ma poi doveva subire il ritorno dell'avversario che stavolta faceva suo il tie-break, recuperando anche qui un mini break di svantaggio. Peccato davvero, Roberto per l'impegno e la generosità profusa avrebbe meritato la vittoria, anche se bisogna dare atto al tedesco di aver disputato una grande partita. Sotto 3 a 0 per Selva Alta diventava durissima e le ultime speranze di incamerare almeno un pareggio come nel match d'andata naufragavano poco dopo, con Gaio che si confermava ancora indigesto al ceco Kopriva (62 64). Nei doppi del pomeriggio il club cittadino salvava almeno l'onore aggiudicandosi il punto della bandiera con Kopriva-Bega, vittoriosi 63 61 su Brzezinski-Rieder, mentre Conti-Dadda, dopo aver costretto Gaio-Bortolotti al tie-break nel primo set, cedevano nettamente nel secondo (16).

A questo punto la classifica vede il Tc Perugia al comando con 7 punti (4 incontri giocati); Tc Italia (2 incontri) e Rungg (3 incontri) ne hanno 4, mentre Selva Alta (3 incontri) è ferma a 1. Come detto, giovedì 10 novembre andrà in scena il recupero del match con il Tc Italia. Gli incontri avranno inizio alle ore 14. Nella formazione di Selva Alta è previsto il rientro del francese Hoang (al posto di Kopriva).