Tennis, serie A1: Selva Alta batte Forte dei Marmi (4-2) e spera ancora

Nel recupero della seconda giornata del campionato di tennis di serie A1 Selva Alta ha sconfitto quest'oggi sui campi di via Chitola il Tc Italia di Forte dei Marmi (4-2) raddrizzando così la sua classifica. I ducali salgono infatti a 4 punti agganciando la compagine toscana e gli altoatesini del Rungg, formazioni che peraltro hanno ancora in arretrato lo scontro diretto, mentre in testa c'è lo Junior Tennis Perugia con 7 punti. Mancano ancora due incontri alla conclusione del girone: Selva Alta giocherà questa domenica la gara di ritorno a Forte dei Marmi, mentre domenica 20 ospiterà gli umbri. Ancora tutto è possibile: con due vittorie i ducali potrebbero agganciare addirittura i play-off o quanto meno il secondo posto che vale la salvezza diretta; in caso contrario si dovrà cercare di evitare almeno l'ultimo posto per avere un accoppiamento migliore nei play-out salvezza.

Il francese Hoang riceve il premio Mediolanum come "Miglior giocatore di giornata"

Quest'oggi Selva Alta ha potuto far leva sull'esordio stagionale di Antoine Hoang. Il francese - che solo ieri era impegnato al Challenger di Roanne - ha disputato una partita di grandissimo livello contro Stefano Travaglia al quale ha concesso solo tre game: 62 61 il risultato. In contemporanea Davide Dadda sconfiggeva Furlanetto (64 61) consentendo ai ducali di acquisire un vantaggio fondamentale dopo che le squadre si erano spartite i primi punti in palio. Se Simone Camposeo si arrendeva velocemente allo spagnolo Cervantes (60 63), Roberto Marcora confermava il suo buon stato di forma impiegando solo un po' più tempo per battere (63 61) la promessa Carboni, laureatosi lo scorso settembre campione d'Italia Under 16 con la squadra toscana proprio in finale contro Selva Alta. Avanti 3-1 al termine dei singolari, nel tardo pomeriggio andavano in scena i doppi. Filippo Baldi, reduce dal nuovo infortunio al gomito, stringeva i denti, ma insieme a Dadda poteva solo cercare di opporre una valida resistenza a Travaglia-Carboni, vittoriosi per 63 64. Sul campo centrale, però, l'inedita coppia Hoang-Napolitano entrava presto in sintonia e, opposta a Trusendi-Furlanetto, conquistava il punto decisivo (63 62) esaltando il pubblico - accorso in buon numero nonostante la giornata lavorativa - con alcuni punti altamente spettacolari.