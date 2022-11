Tennis, serie A1: per Selva Alta un pareggio che sa di occasione persa

A un passo da una vittoria che avrebbe potuto cambiare le sorti della stagione, invece Selva Alta torna dalla trasferta di Forte dei Marmi con un pareggio (3-3) che sa tanto di occasione persa. Avanti 2-0 grazie ai successi di Marcora e Baldi, i ducali hanno subito la rimonta dei padroni di casa e a pesare è soprattutto l'imprevista sconfitta di Hoang contro Trusendi. Nell'altro incontro di giornata il Tc Rungg ha sconfitto per 4-2 lo Junior Perugia e così a una giornata dal termine la classifica vede appaiate al comando proprio altoatesini e umbri, mentre lomellini e toscani sono fermi a 5. Va però detto che Rungg e Tc Italia hanno una partita in meno, il recupero è previsto questo giovedì prima dell'ultima giornata che vedrà Selva Alta ospitare Perugia. Chiaro che un successo in Versilia avrebbe cambiato di molto le cose per i vigevanesi che addirittura avrebbero potuto competere ancora per il primo posto del girone; adesso invece saranno obbligati a vincere domenica quanto meno per essere sicuri di evitare l'ultimo posto, ma non di scongiurare i play-out.

Selva Alta e Tc Italia si sono ritrovati di fronte a distanza di soli tre giorni dal successo riportato giovedì dai vigevanesi nel match di recupero (4-2). Rispetto alla gara di Vigevano, a Forte dei Marmi manca Travaglia, volato in Finlandia, mentre i ducali schierano ancora Hoang, non entrato d'un soffio nelle quali del Challenger di Helsinki.

In Toscana si gioca su terra rossa e qualcosa può cambiare nei rapporti di forza. Si parte con la riedizione della sfida tra Marcora e la promessa Carboni, mentre Baldi, nonostante il problema al gomito, se la gioca con lo spagnolo Cervantes. L'Under 16 del Tc Italia possiede evidenti qualità, ma dall'alto delle sua esperienza il bustocco si conferma al momento superiore: domina il primo set (62), soffre nel secondo, ma alla fine incamera il primo punto (75). La partita di Filippo con il 32enne iberico è invece da montagne russe. Nel primo set va sotto 03, recupera 3 pari, ma poi perde 36. Nel secondo è lui a scattare avanti, Cervantes rientra, quindi si procede on serve fino al tie break che Baldi domina (7 a 1). In apertura della terza e decisiva partita subito break per il vigevanese che poi controlla fino al 63 incamerando un punto pesante.

Tocca quindi a Camposeo, preferito per via della superficie a Dadda, che pure aveva superato Furlanetto a Vigevano; Simone però riesce a strappare solo tre game all'avversario (26 16) e Forte dei Marmi dimezza lo svantaggio. A questo punto diventa di grande importanza la partita di Hoang, sulla carta favorito contro il 37enne Trusendi. Antoine non è però troppo avvezzo alla terra e il toscano lo sorprende in avvio (16); il secondo set è combattutissimo e solo all'ultimo Antonie riesce a breccare l'avversario (64). Grande equilibrio anche nel terzo set, sul 54 Hoang non sfrutta due match ball e così finisce perdere al tie-break. 2-2 al termine dei singolari.

Il sorteggio dei doppi lascia tuttavia ancora discrete chances a Selva Alta che può schierare due formazioni competitive. Entrambe le partite non si mettono però nel verso sperato, sia Hoang-Dadda che Baldi-Napolitano vanno infatti sotto di un set, ma se i primi riescono a recuperare e a imporsi al super tie-break nei confronti di Carboni-Furlanetto (26 61 1513), i secondi cedono alla stesso modo a Trusendi-Marrai (46 76 710). Alla fine è così un pareggio che brucia tremendamente.