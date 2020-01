SEGNO DEL MESE: CAPRICORNO

COME SEI

Per un Capricorno doc l’ambizione non è un difetto di cui vergognarsi ma la più grande delle virtù: dà per scontato che gli altri possano provare un risentimento più o meno malcelato nei suoi confronti proprio a causa della determinazione con cui insegue la vittoria, ed è pronto ad affrontare con estrema calma qualunque situazione spiacevole in qualche modo legata alla sua inarrestabile scalata al successo.

Considerato a torto pessimista, in realtà si limita a prendere nella giusta considerazione l’eventualità che le cose possano andare in maniera ben diversa da come vorrebbe: visualizzare il peggior scenario possibile gli serve a tenersi in allentamento, addestrandosi a trovare una vita d’uscita anche nelle situazioni più catastrofiche.

E non è nemmeno un criticone così come viene definito da tutti gli altri segni in coro: quando evidenzia gli sbagli di un collega, del partner, di un amico o di un famigliare non vuole affatto scoraggiarli o addirittura umiliarli ma semplicemente eliminare qualsiasi possibile causa di fallimento, consapevole di come loro non siano in grado di individuarla da soli.

Il Capricorno ignora l’esistenza delle mode passeggere, a meno che non possa in qualche modo utilizzarle per guadagnare denaro o prestigio, e ha il massimo rispetto solo per ciò che supera le prove del tempo e delle avversità.

E’ disposto a lavorare sodo per guadagnare il più possibile, ma fatica molto ad accettare e mettere in pratica i metodi innovativi che si discostano troppo dalle sue amate abitudini.

Per raggiungere i suoi obiettivi professionali non può limitarsi a fare affidamento sulle sue doti – intelligenza, dedizione al lavoro, efficienza, capacità organizzativa e tendenza a integrare al meglio le lezioni del passato - ma deve sviluppare le caratteristiche gli mancano. L’incapacità di coltivare i rapporti sociali è forse il suo difetto più grave, a cui deve porre rimedio imponendosi di imparare dalla Bilancia la sottile arte dell’andare d’accordo con gli altri, mettendoli in contatto fra loro per creare una rete che possa sostenerlo e aiutarlo.

Per quanto riguarda l’amore il Capricorno al pari di Scorpione e Pesci è indecifrabile: chi lo ama deve armarsi di infinita pazienza per superare le sue difese. E’ romantico ma non lo dimostra; profondo e introverso, è raro che si innamori a prima vista. Il concetto di intimità gli risulta di difficile comprensione dato che si basa sull’apertura nei confronti degli altri, un atteggiamento che per lui equivale al mostrarsi vulnerabile ed è quindi fonte di paura e preoccupazione. Per poter entrare in sintonia con chi gli sta intorno il Capricorno deve quindi stabilire prima di tutto un dialogo con se stesso, lasciando affiorare emozioni e sensazioni, e mostrando così la tua reale essenza interiore.

COME SARA’ IL TUO 2020

Sei un segno di Terra concreto e realista: niente al mondo ti risulta piacevole quanto il dare forma a un progetto. Per te la creatività non consiste nell’avere una semplice idea ma nel creare le condizioni che le permettono di trasformarsi di qualcosa di concreto, che si tratti di un nuovo lavoro, un corso di studi, una relazione affettiva, un maglione fatto ai ferri o uno sgabello di legno intagliato. La vera gioia è data dal vedere come le singole pedine del puzzle per merito tuo vadano al loro posto, dando vita all’ampio disegno che avevi in mente.

Giove è la lanterna che illuminerà il tuo cammino, a patto che tu riesca a tenere sotto controllo il tuo innato scetticismo: essendo un segno di Terra hai bisogno della sua energia che puoi attirare indossando pietre gioviane come il quarzo rosa, l’ambra o il turchese.

Dal 2008 Plutone nel segno ti invita a cambiare, intervenendo sugli aspetti insoddisfacenti della tua esistenza: ora è arrivato anche Saturno, tuo signore e governatore, che preferisce invece lasciare tutto così com’è. Ecco perché hai l’impressione che dentro di te si stia svolgendo una lotta senza quartiere che fa affiorare dubbi e paure. Di sicuro ti è impossibile annullare i cambiamenti ispirati finora da Plutone: tutte le emozioni a lungo soffocate e le intuizioni affiorate non posso essere rinchiuse di nuovo - cerca piuttosto di utilizzarle al fine di creare la versione migliore di te stesso.

Urano aggiunge un pizzico di instabilità alle tue giornate: senza compromettere il tuo equilibrio emozionale ti incoraggia a utilizzare la tua creatività per attenuare l’intensità con cui affronti la vita quotidiana. Poiché i tuoi soliti modelli di comportamento sembrano non funzionare, Urano ti mostra come pensare e agire al di fuori degli schemi che da sempre ti fanno sentire sicuro e protetto; ti insegna a giocare e divertirti, a semplificare togliendo di mezzo tutto ciò che non è più necessario – in altre parole ti spinge a sradicare le vecchie abitudini radicate in te al punto che non ricordi nemmeno quando ti sia capitato di metterle in discussione per l’ultima volta.

Nettuno ti spinge a sognare a occhi aperti e a trovare la giusta ispirazione perdendoti in mille pensieri solo in apparenza slegati fra loro: un vero problema per chi come te si fa un vanto della propria capacità di concentrarsi, mettendo ordinatamente in fila un pensiero dopo l’altro. Si tratta invece di una vera benedizione perché ti costringe a uscire dal tuo solito bozzolo che ti fa sentire sicura e protetta, e ti incoraggia a usare la tua creatività sfruttando il lato più irrazionale della tua mente. Grazie a questo nuovo atteggiamento mentale puoi integrare al meglio le esigenze di Saturno con quelle di Plutone.

Il messaggio di Plutone è chiaro e perentorio: continua il processo di trasformazione in corso ormai da anni, e non lasciarti frenare dalla paura di perdere tutto ciò che hai. Le vecchie abitudini a cui sei aggrappato sono state a lungo un valido meccanismo di difesa che ti ha consentito di superare difficoltà di ogni genere, ma adesso non sono più sufficienti: è il momento di far emergere la tua vera natura, la parte del tuo essere più coraggiosa e in grado di affrontare imprevisti e novità. L’energia di Plutone è cieca e distruttiva solo se scegli di ignorare le grandi possibilità di crescita e sviluppo che ti offre.

LAVORO E DENARO. Nel marzo dello scorso anno Urano, il pianeta che si occupa delle tue finanze, si è spostato in Toro dando il via a un periodo molto proficuo dal punto di vista economico. Nel 2020 la fase positiva continua dato che Urano riceve a lungo i benefici influssi di Giove, astro dell’abbondanza; e poiché proprio Urano si trova quest’anno nel settore del divertimento ecco che il lavoro è sempre piacevole, consente ottimi guadagni senza affaticarti eccessivamente ed è in perfetta armonia con la tua personalità. Sono favorite le attività legate ai bambini, alla musica, allo spettacolo. Dal 20 dicembre anche Giove si sposta nel tuo campo del denaro, dove resterà per gran parte del 2021 garantendoti in maniera continuativa ricavi e soddisfazioni.

AMORE. Con Urano nel settore dei legami affettivi hai voglia di novità e piacevoli avventure. Dopo una primavera che soprattutto a febbraio vede trionfare le storie già rodate e consolidate, in estate al centro della scena ci sono colpi di fulmine che lasciano il segno - molti Capricorno decidono infatti all’improvviso di sposarsi con una persona appena incontrata. A marzo e ottobre non avere dubbi: i segnali che ti lancia una persona speciale sono diretti proprio a te. Venere smussa i lati più spigolosi del tuo carattere, aiutandoti a entrare meglio in sintonia con chi ami.

FAMIGLIA. Dopo sette anni di instabilità all’insegna di crisi e persino rotture, ora che Urano si trova in Toro la vita in casa è molto più calma e piacevole, e fino al 28 giugno i rapporti con chi ti sta intorno sono particolarmente stabili e armoniosi. In tale data Marte entra infatti nel settore della famiglia, e possono subito nascere incomprensioni e screzi con una figura maschile; tutti i famigliari possono sembrarti nervosi e insofferenti, e hai l’impressione di non sapere più come interagire con loro. Marte annuncia anche possibili problemi legati all’impianto elettrico della tua abitazione.

SALUTE. Il settore della salute quest’anno è libero da influssi negativi, e lo stress è l’unico nemico del tuo benessere psicofisico in modo particolare dal 9 settembre al 13 novembre. Massaggi ed eventuali cure fitoterapiche legate al tuo aspetto fisico sono meno efficaci dal 13 maggio al 25 giugno quando Venere è retrograda.