IL 2020 SECONDO LA NUMEROLOGIA

Grazie all’antica arte divinatoria della numerologia possiamo definire la vibrazione energetica che ci accompagnerà nel corso dei prossimi dodici mesi. Per scoprire il numero che darà l'impronta al nostro anno dobbiamo sommare tra loro il giorno, il mese e l'anno della nostra nascita riducendoli a una cifra tra l'1 e il 9 (per esempio 1 dicembre 1960 corrisponde a 1+1+2+1+9+6+0=20 2+0=2), e aggiungere poi al risultato 4, che è il numero universale corrispondente al 2020 (2+2=4). Per un persona nata l’1 dicembre 1960 il 2018 è dunque un anno personale 6 (2+4=6).

Il 2020 è un anno universale 4, numero che rappresenta l’ordine, la responsabilità, la famiglia, la casa, la pace, la realtà fisica e le soluzioni pratiche. Il 4 caratterizza il lavoro, i risultati ottenuti, la sicurezza acquisita e la costruzione di qualcosa di valido che poggia su basi solide. Ti aiuta a calmarti, a focalizzarti su ciò che è davvero importante ignorando eventuali cause di distrazione, ad avere più forza/disciplina/determinazione di quanto tu ne abbia di solito. Il 4 è un anno di grandi occasioni che consente a chi ne ha il coraggio di mollare le zavorre che rallentano il cammino per avanzare alla massima velocità. Chi si impegna in maniera costante e consapevole può cogliere al volo le tante occasioni offerte da un anno 4.

ANNO PERSONALE 1

Parole chiave: nuovi inizi – azione – cambiamento – nuovi obiettivi.

Il 2020 segna per te l’inizio di un nuovo ciclo di nove anni. Sai già quali sono i settori della tua vita che hanno bisogno di essere modificati, e quali sono i punti di forza che puoi sfruttare per realizzare i tuoi obiettivi. In modo particolare puoi fare affidamento sulla tua capacità di identificare senza fatica i comportamenti e le strategie che non funzionano, elaborando le tattiche più efficaci. Le decisioni più importanti vanno prese dopo aver riflettuto con calma ma senza lasciarsi frenare da eventuali tradimenti subiti in passato. E’ un periodo di risveglio e profondo cambiamento.

Amore. Ti aspettano numerose sfide che ti costringono a cambiare alcune abitudini. Romantico e sognatore, per te la complicità con il partner è fondamentale. Se sei single hai una gran voglia di sedurre e sfrutti ogni occasione, anche la più improbabile, per poter conoscere qualcuno: deciso a chiudere i conti con il passato, cancellando senza esitazioni tutto ciò che non funziona in modo da creare lo spazio per la persona giusta che sei certo sta per arrivare, non ti lasci frenare dai pregiudizi.

Lavoro. Sin da gennaio sei pronto sulla linea di partenza, deciso a scattare al volo. Per molti il 2020 è l’anno che segna l’avvio di una attività in proprio; seguire corsi di specializzazione o riprendere gli studi interrotti si rivela una mossa vincente. Gli unici rischi sono legati alla tua resistenza al cambiamento, al tuo restare aggrappato a modelli di comportamento che sul lavoro di recente si sono rivelati fallimentari. Costanza e determinazione sono le tue armi vincenti.

Giorni fortunati. Il 5, il 13 e il 22 di ogni mese sono i giorni ideali per prendere iniziative e decisioni importanti. L’intero mese di aprile ti riserva splendide sorprese. Cambiamenti piacevoli a settembre.

Ottima intesa con 7 e 9 che sanno far affiorare il tuo lato migliore.

Prudenza con 4 e 5 con i quali ti scontri perché non accettano la tua tendenza a voler avere sempre ragione.

ANNO PERSONALE 2

Parole chiave: cooperazione – nuove collaborazioni – equilibrio – pazienza.

Nel 2020 devi concentrarti sui rapporti con gli altri, sulla diplomazia, sulla capacità di rallentare e di prestare la giusta attenzione ai dettagli, consapevole di come grazie all’intuito puoi facilmente capire la strada da imboccare in tutti i settori della vita. Quest’anno devi imparare a non formulare giudizi inutili, trovando il giusto equilibrio che ti consente di apprezzare la quotidianità sapendo che è composta da ombre e luci che si alternano. Particolarmente sensibile all’energia di coloro che ti stanno intorno, per non farti influenzare troppo dovresti ricorrere a tecniche di centratura come la meditazione.

Amore. I sentimenti nel 2020 sono più intensi, e quindi chi ha iniziato l’anno con al fianco una persona che ama e vuole tenere legata può decidere di convivere, sposarsi o mettere al mondo un figlio; per le coppie in crisi invece le possibilità di recupero sono scarse. La tua tendenza a scendere a compromessi per non deludere chi ami rischia a volte di rivelarsi eccessiva. I single che vogliono iniziare una relazione si guardino intorno con attenzione: il partner ideale si nasconde fra gli amici di vecchia data.

Lavoro. Sei perfettamente in grado di valutare le occasioni che ti capitano e capisci subito se vale la pena o meno di approfittarne. Quest’anno è contrassegnato anche dalla capacità di fare ottimi investimenti pur disponendo di un capitale limitato. Le alleanze sono fondamentali sia per chi svolge un lavoro dipendente sia per chi ha un’attività free lance. Devi sviluppare al massimo le tue doti diplomatiche in modo da risolvere senza danni e fatica i conflitti che rischiano di avvelenare l’atmosfera in ufficio.

Giorni fortunati. L’1, il 17 e il 26 di ogni mese ti offrono la possibilità di migliorare la tua situazione grazie all’aiuto di qualcuno a te vicino. A giugno sono favoriti le questioni economiche. Novembre mese ideale per traslocare o cambiare lavoro.

Ottima intesa con 4 e 8 perché ti sostengono a livello professionale.

Prudenza con 5 e 7 perché hanno un atteggiamento che giudichi troppo riservato.

ANNO PERSONALE 3

Parole chiave: creatività – rapporti sociali – condivisione delle proprie emozioni – comunicazione.

All’inizio del 2020 hai l’impressione che la tua vita sia dominata dalla noia: non succede mai nulla, e sia in ufficio che in amore le stesse situazioni si ripetono stancamente da troppo tempo. Quest’anno hai l’opportunità di cambiare tutto ciò che ti risulta insopportabile, e per farlo ti basta cogliere al volo le tante occasioni che ti capitano, valutando con cura gli eventuali rischi a esse legati per capire quali meritano la tua attenzione e quali vanno invece ignorate. Nel settore professionale rivedi i rapporti con gli altri, in modo da togliere di mezzo chi finora ti ha magari inconsciamente danneggiato e fare spazio a chi è davvero degno della tua fiducia.

Amore. Il 2020 è l’anno dei legami importanti, delle storie che iniziano e durano all’infinito o che dopo un inizio traballante imboccano con sicurezza la via del “e vissero per sempre felici e contenti”. Anche i single più agguerriti o delusi incontrano una persona quasi magica capace di cancellare le loro paure e annullare ogni difesa. Un’amicizia da sempre un po’ speciale può trasformarsi in una relazione sentimentale appagante e duratura. Mostrare le tue emozioni ti aiuta a trovare la giusta sintonia sia mentale che fisica.

Lavoro. Il successo è a portata di mano, e a patto che tu non perda tempo in inutili discussioni con colleghi invidiosi o soci scorretti puoi raggiungerlo alla velocità della luce. La tua carriera decolla, e può darsi che tu stesso ti ritrovi in volo verso una destinazione lontana da casa dove potrai mettere a frutto con risultati incredibile un talento che finora non hai mai sfruttato come avresti dovuto. La fortuna assiste soprattutto chi si occupa di spettacolo, scrittura e arte in senso lato.

Giorni fortunati. Il 9, il 14 e il 25 di ogni mese sono ottimi per tutto ciò che riguarda il lavoro e i nuovi contatti professionali. In febbraio sono possibili entrate extra di denaro. Per l’intera primavera sono favoriti i lavori legati ad arte e cultura.

Ottima intesa con 6 e 9 perché siete sulla stessa lunghezza d’onda in campo lavorativo.

Prudenza con 1 e 8 perché tra voi ci sono spesso problemi di comunicazione.

ANNO PERSONALE 4

Parole chiave: pianificazione – organizzazione – cura dei dettagli – concentrazione.

Nel 2020 devi modificare il tuo modo di organizzarti a livello professionale, assumendo un comportamento più disciplinato e meno improntato all’improvvisazione e al disordine. In certe occasioni la buona volontà non sarà sufficiente a toglierti dai pasticci in ufficio: fai quindi in modo di stabilire un rapporto di fiducia con un collega o un superiore in grado di darti una mano nei momenti più delicati. La seconda metà dell’anno è ricca di soddisfazioni, purché tu non ti abbandoni alla pigrizia nei sei mesi precedenti e non perda mai di vista i tuoi reali obiettivi, quelli che ti stanno più a cuore e per i quali sei disposto a fare qualsiasi cosa.

Amore. Quest’anno i sentimenti passano in secondo piano: la priorità assoluta spetta alla casa, a eventuali traslochi o ristrutturazioni, e a una maniera diversa e più efficace di pianificare la tua agenda. Le nuove relazioni sono in genere superficiali e possono deludere chi sogna invece un legame serio e profondo. La famiglia d’origine si rivela un nido sicuro dove rifugiarsi dopo possibili tempeste sentimentali. Evita di abbandonare i tuoi principi e i tuoi valori solo per compiacere una persona che non ti merita.

Lavoro. Non puoi permetterti di sprecare tempo ed energia sognando a occhi aperti risultati eccezionali ottenuti per pura fortuna: devi impegnarti per raggiugere qualsiasi obiettivo, non ti viene regalato nulla e per non perdere la concentrazione ti conviene portare a termine un progetto prima di avviarne un altro. Per ottenere un aumento di stipendio devi faticare più del previsto. Non fidarti in maniera eccessiva dell’istinto: qualsiasi decisione tu debba prendere riflettici sopra con calma, senza chiedere consiglio a nessuno.

Giorni fortunati. Il 4, il 19 e il 21 di ogni mese sono favorevoli alle decisioni relative al denaro. In marzo sono previste splendide novità in amore. Mese indicato per la firma di contratti, ottobre è favorevole anche alle relazioni affettive e ai fidanzamenti ufficiali.

Ottima intesa con 3 e 7 con i quali puoi avere relazioni affettive stabili.

Prudenza con 2 e 5 perché li consideri troppo indecisi per ciò che riguarda le questioni più importanti.

ANNO PERSONALE 5

Parole chiave: flessibilità – sorprese – avventure – opportunità.

Quest’anno le decisioni devono essere rapide ma non avventate, soprattutto se in qualche modo legate a viaggi e trasferimenti. La libertà è per te un bene fondamentale, e per mantenerla intatta devi essere flessibile e pronto ad accettare sfide e cambiamenti. Se ritieni che gli obblighi famigliari e professionali mettano a repentaglio la tua indipendenza potresti imprimere alla tua quotidianità un cambiamento di rotta così brusco e inatteso da lasciare confusi tutti coloro che ti stanno intorno. Imprudenze di ogni genere vanno evitate con la massima attenzione dato che in questi dodici mesi la fortuna è di rado dalla tua parte.

Amore. Non avendo molta voglia di accasarsi, chi è single preferisce storie che si limitano a compiacere il suo ego senza mettere in gioco i sentimenti. Se sei in coppia non accetti imposizioni di alcun tipo dal partner, nemmeno se viene messa in discussione la sopravvivenza della coppia stessa: solo chi riesce a tenere desta la tua attenzione sorprendendoti di continuo può sperare di tenerti ancora a lungo al suo fianco. La voglia di trasgredire è irresistibile per tutto l’anno, e non sempre vale la pena di rischiare per soddisfarla.

Lavoro. Il 2020 è l’anno in cui in campo professionale i sogni più azzardati possono realizzarsi: non ci sono limiti alla tua capacità di ottenere gli incarichi e i contratti che ti interessano, e puoi fare affidamento su una rete di amici sempre pronti ad aiutarti. Se da tempo vuoi cambiare settore o metterti a lavorare in proprio, nei primi sei mesi puoi riuscirci grazie all’energia travolgente di cui disponi e che ti consente di superare qualsiasi ostacolo. Con i colleghi l’intesa è perfetta tranne che a luglio.

Giorni fortunati. Il 2, l’11 e il 29 di ogni mese sono giorni in cui qualsiasi impresa va per il verso giusto, e il successo è assicurato in ogni settore della vita. Gennaio è il mese più adatto per avviare una nuova attività lavorativa. Notevole miglioramento economico a dicembre.

Ottima intesa con 5 e 9 con i quali hai una notevole affinità intellettuale.

Prudenza con 1 e 4 che si sentono soffocare dalla tua gelosia.

ANNO PERSONALE 6

Parole chiave: responsabilità – famiglia – casa – voglia di prendersi cura degli altri.

Nel 2020 rivedi molte tue posizioni, soprattutto in campo professionale, e decidi di schierarti in maniera ben diversa da come hai fatto finora. Nei primi tre mesi dell’anno ti lasci dominare da paure e incertezze, rischiando così di non cogliere al volo alcune occasioni che potrebbero migliorare in maniera incredibile la tua intera esistenza. Senza renderne conto ti occupi sempre più spesso degli altri, mettendo al primo posto le loro esigenze e trascurando di conseguenza le tue. Devi prestare la massima attenzione affinché le persone a te più vicine non approfittino in maniera esagerata della tua disponibilità: impara a fissare limiti ben precisi.

Amore. La passione che ti anima e la capacità di assaporare ogni singolo istante della vita quotidiana sono le doti che nel 2020 ti rendono speciale agli occhi del partner, dei corteggiatori e di chiunque ti capiti di frequentare per periodi più o meno lunghi. La famiglia d’origine è per te più importante di quella acquisita: la possibile mancanza di armonia tra i famigliari può distrarti dalle tue faccende di cuore. Chi è single da troppo tempo è disposto a tollerare i difetti di un partner con cui non ha molto in comune pur di evitare la solitudine.

Lavoro. La paura di compiere passi falsi rallenta in più occasioni la tua ascesa professionale. Sebbene ti capiti spesso di fraintendere l’atteggiamento di colleghi e superiori che a torto ritieni siano coalizzati contro di te, riesci lo stesso a creare una rete di supporto che ti sostiene nei momenti difficili. I contatti utili si moltiplicano ugualmente, e ti sono di grande aiuto quando non sai scegliere la direzione da imboccare. Non prendere decisioni affrettate, e valuta bene ogni situazione prima di esprimere la tua opinione.

Giorni fortunati. L’8, il 20 e il 23 di ogni mese sono i giorni ideali per trovare utili alleanze sul lavoro. A maggio un passatempo a cui ti dedichi può diventare una attività extra molto redditizia. Luglio favorisce gli incontri sentimentali.

Ottima intesa con 3 e 9 che condividono la tua stessa visione dell’amore.

Prudenza con 4 e 8 che consideri troppo possessivi.

ANNO PERSONALE 7

Parole chiave: intuito – scoperte inattese – nuova consapevolezza di sé – riposo.

Il 2020 è per te l’anno della maturità, della piena consapevolezza di quali siano i tuoi punti forti e le tue debolezze, e della comprensione delle motivazioni alla base di certi tuoi comportamenti che tendono a lasciare perplessi i tuoi interlocutori. Sei pronto a metterti in discussione, e non eviti le domande in apparenza imbarazzanti. Negli ultimi tre mesi dell’anno puoi rivoluzionare la tua vita amorosa, lasciando una strada vecchia che ti annoia e non ti stimola più per imboccarne una del tutto nuova e molto più eccitante. I tuoi pensieri si focalizzano in genere sull’analisi spassionata delle tue emozioni.

Amore. Tutto ciò che avviene nel 2020 influenza notevolmente i prossimi due anni. Eventuali colpi di fulmine da settembre in poi portano a storie destinate a durare nel tempo; le relazioni già rodate continuano senza problemi, ma chi ha vissuto momenti di crisi potrebbe decidere di troncare e concedersi una pausa da qualsiasi legame affettivo per riflettere con calma in merito alle caratteristiche che considera fondamentali in un partner. Feste e occasioni mondane di vario tipo sono le occasioni ideali per fare incontri interessanti.

Lavoro. In primavera la tua creatività è alle stelle grazie al notevole ottimismo che caratterizza ogni tua iniziativa: la convinzione che la buona sorte sia dalla tua parte ti rende deciso e intraprendente, sempre pronto a lanciarti in qualche nuova avventura professionale. Anche la tua capacità di adattamento è un grosso punto a tuo favore che ti consente di creare intorno a te un ambiente sereno, ovunque ti capiti di lavorare. La seconda parte dell’anno è particolarmente redditizia per chi si occupa di editoria.

Giorni fortunati. Il 3, il 10 e il 15 di ogni mese sono i più favorevoli agli affari di ogni tipo che possono migliorare la tua situazione economica. Marzo incoraggia lo sviluppo della tua creatività. Settembre apre la via ai cambiamenti in amore.

Ottima intesa con 2 e 6 perché apprezzi la loro affidabilità.

Prudenza con 1 e 3 perché a tuo parere sono troppo legati al lato più materiale della vita.

ANNO PERSONALE 8

Parole chiave: denaro – leadership – forza – potere.

La riuscita professionale è il tuo obiettivo per tutto il 2020. Sei certo di esserti comportato nel migliore dei modi nel settore lavorativo e di non essere ancora stato ricompensato come meriti: ecco perché hai grandi aspettative nei confronti di un anno che ti darà grandi soddisfazioni solo da settembre in poi. Il fatto che tu ti senta in credito nei confronti della vita non ti autorizza a comportarti in maniera scorretta con alcuni colleghi da cui ritieni di essere stato danneggiato. Il lato sentimentale dell’esistenza è in secondo piano rispetto a quello del lavoro che assorbe tutte le tue energie.

Amore. Nel 2020 parlare di sentimenti ti risulta difficile: preferisci tenere per te le emozioni che provi, così come non ami parlare dei tradimenti subiti e delle scappatelle che quest’anno abbondano. Chi è single non ha molta voglia di impegnarsi in maniera definitiva e tende a trovare nel partner difetti inesistenti che gli consentano di rimanere libero e privo di legami. Chi è in coppia subisce il fascino di un terzo incomodo che rende la sua vita affettiva estremamente movimentata. L’estate è una stagione ricca di passione.

Lavoro. La voglia di cambiare settore o incarico non ti abbandona per l’intero 2020. Nei primi tre mesi dell’anno hai l’impressione di aver perso tempo dedicandoti troppo a lungo a una attività che non ti appassiona più. A settembre da un incontro casuale può nascere l’occasione tanto attesa di imboccare una strada diversa, forse più complessa del previsto ma di sicuro molto soddisfacente. Per dar vita a eventuali società è meglio aspettare la fine dell’anno, dopo aver valutato con grande cura i possibili soci.

Giorni fortunati. Il 6, il 16 e il 24 di ogni mese i tuoi meriti vengono riconosciuti e tu sei in grado di tutelare al massimo i tuoi interessi. L’amore arriva da lontano in agosto. A ottobre sei particolarmente combattivo e ottieni risultati eccezionali.

Ottima intesa con 6 e 9 perché condividete gli stessi obiettivi professionali.

Prudenza con 1 e 2 perché sono troppo indipendenti per i tuoi gusti.

ANNO PERSONALE 9

Parole chiave: completamento – amore incondizionato – saggezza – piena realizzazione.

Il 2020 è l’anno in cui questioni in sospeso da tempo trovano il giusto compimento. Ecco perché non puoi permetterti inutili distrazioni, e invece di rimpiangere il passato o fantasticare sul futuro devi concentrarti sul presente: solo così puoi prendere di volta in volta le decisioni migliori e raggiungere i tuoi obiettivi. I viaggi sono favoriti, ed è proprio in una terra lontana che molti single possono trovare l’anima gemella. In primavera la voglia di divertirti a ogni costo e di allontanarti da una quotidianità che spesso ti annoia rischia di farti finire nei guai. Investimenti e acquisti richiedono la massima prudenza.

Amore. Per molte coppie è giunta l’ora di fare una scelta definitiva: occorre avere il coraggio e l’onestà di dire se vale la pena di continuare a impegnarsi per tenere in piedi un legame che di recente ha vissuto momenti di grande difficoltà. Amici e famigliari possono intromettersi nelle tue vicende sentimentali, rischiando di complicare questioni che senza ingerenze altrui potresti risolvere senza fatica. In autunno la paura della solitudine può spingerti a frequentare persone poco sincere e destinate a deluderti.

Lavoro. Nel 2020 puoi realizzare i tuoi sogni più azzardati. Mantieni la calma nonostante i tanti cambiamenti di rotta che ti aspettano, e che fanno perdere il controllo a colleghi e collaboratori. La tua arma vincente è la capacità di metterti in discussione che ti aiuta a non restare aggrappato a comportamenti inadatti alle varie situazioni: in qualunque direzione soffi il vento del successo tu sei in grado di seguirlo, trasformandoti a seconda delle necessità. Nella prima parte dell’anno sono favoriti i lavori all’estero.

Giorni fortunati. Il 7, il 12 e il 28 di ogni mese puoi prendere a occhi chiusi decisioni importanti e vincenti per la tua vita sentimentale e per quella sociale. A febbraio puoi stabilire alleanze utilissime sul lavoro. Le storie d’amore che nascono a luglio sono destinate a durare nel tempo.

Ottima intesa con 1 e 2 a tutti i livelli.

Prudenza con 5 e 8 che consideri troppo egoisti.