OROSCOPO CINESE DEL 2020

OROSCOPO CINESE 2020

Il 25 gennaio 2020 secondo il calendario cinese inizia l’anno 4718, che terminerà l’11 febbraio 2021: è l’anno del Topo, il primo segno dell’oroscopo cinese che si basa sui mesi lunari e per questo motivo non comincia mai nello stesso giorno. I segni sono dodici e corrispondono agli animali accorsi alla chiamata di Buddha, nell’ordine esatto in cui si sono presentati: ogni ciclo lunare ha quindi il nome di uno di questi animali. Per sapere a quale segno appartieni controlla le date indicate sotto ciascuno di essi. Lo zodiaco cinese è formato da 5 cicli da 12 anni ciascuno.

TOPO

Dal 10 febbraio 1948 al 28 gennaio 1949

dal 28 gennaio 1960 al 14 febbraio 1961

dal 15 febbraio 1972 al 2 febbraio 1973

dal 2 febbraio 1984 al 19 febbraio 1984

dal 19 febbraio 1996 al 6 febbraio 1997

dal 7 febbraio 2008 al 25 gennaio 2009

dal 25 gennaio 2020 all’11 febbraio 2021

Il 2020 segna per te l’inizio di un nuovo ciclo che durerà dodici anni. Nei prossimi mesi il tempismo sarà la tua arma vincente: gli astri ti offrono ottime occasioni in amore e sul lavoro, e tu non devi fare altro che coglierle al volo. Il settore professionale ti garantisce popolarità e denaro; sono possibili compravendite vantaggiose di immobili. Se sogni da tempo di ingrandire la famiglia questo è il momento giusto per farlo.

Caratteristiche positive. Sei socievole, ricco di immaginazione e carismatico, sempre fedele agli amici.

Caratteristiche negative. Puoi essere assetato di potere, a volte fin troppo ambizioso, amante dei pettegolezzi, indiscreto, impiccione e incapace di pianificare.

Con chi vai d’accordo. Il carismatico Drago ti aiuta a soddisfare le tue ambizioni. La Scimmia è per te un amico sincero, inarrestabile e capace di rassicurarti nei momenti difficili. Con il Bufalo, vigoroso e sensuale, la passione fisica non si appanna mai. L’intesa con un altro Topo è perfetta: insieme conquistate il mondo.

Amore. Per buona parte dell’anno le coppie vivono momenti di grande felicità, a patto che non vengano mai a mancare tolleranza e voglia di condividere gli interessi del partner. Rischio di distrazioni pericolose a settembre. I single sentono il peso della solitudine, ma per molti verso la fine di febbraio e a giugno sono in programma incontri che cambieranno il corso della loro esistenza. Dicembre è il mese in cui i legami o la sola idea di iniziare una storia seria fanno paura a tutti.

Lavoro. Fino a fine marzo il successo è garantito e costa ben poca fatica: da aprile in poi per mantenerlo devi invece impegnarti a fondo, riflettere con calma prima di prendere qualsiasi decisione importante e non mostrarti troppo avido, rischieresti di inimicarti colleghi e collaboratori. Da giugno a settembre evita di confidarti con persone che conosci da poco e sii prudente nei rapporti con i superiori: gli astri ti spingono a ribellarti ma potresti finire nei guai. Da ottobre concludi ottimi affari e raggiungi traguardi inimmaginabili.

Numeri fortunati. 2 e 3.

Colori fortunati. Blu, verde e giallo oro.

BUFALO

Dal 29 gennaio 1949 al 16 febbraio 1949

dal 15 febbraio 1961 al 4 febbraio 1962

dal 3 febbraio 1973 al 22 gennaio 1974

dal 19 febbraio 1985 all’8 febbraio 1986

dal 7 febbraio 1997 al 27 gennaio 1998

dal 26 gennaio 2009 al 13 febbraio 2010

dal 12 febbraio 2021 al 31 gennaio 2022

Il 2020 è un anno rassicurante che ti vede conscio delle tue doti, ottimista, pronto ad affrontare con decisione questioni di lavoro e d’amore che in altri tempi ti hanno visto immobile in attesa di un aiuto esterno. I progetti professionali sono destinati al successo, purché ti impegni con costanza e non ti concedi pause che potrebbero mettere a rischio i risultati ottenuti. Il contatto con la natura è la tua arma vincente nei momenti di stress.

Caratteristiche positive. Sei diligente, equilibrato, animato da un forte senso del dovere e incline a costruire rapporti di amicizia durevoli.

Caratteristiche negative. Puoi essere ostinato, poco flessibile e allergico al romanticismo.

Con chi vai d’accordo. Il Maiale, sensuale e fortunato, è il tuo partner ideale in amore. La Scimmia ti diverte e ti toglie spesso dai guai grazie alla sua capacità di improvvisare. Il Gallo e il Serpente, eleganti e audaci, ti fanno perdere la testa. Il Topo è come sempre il tuo migliore alleato in tutti i settori della vita.

Amore. La lealtà, l’onestà e la fedeltà sono per te valori assoluti che la persona al tuo fianco deve condividere per forza. Fino a luglio in amore ci sono solo baci e sorrisi, ma settembre e ottobre sono mesi rischiosi: se hai un partner non darlo per scontato o rischi di perderlo, se sei single i nuovi incontri possono rivelarsi deludenti. Qualunque sia la tua situazione affettiva devi evitare di cadere nella trappola della ricerca della perfezione assoluta: impara ad accettare i difetti di chi ti ama e a mitigare l’istinto di criticare.

Lavoro. Quest’anno più che mai la tua capacità di non lasciarti influenzare dagli altri ti serve per conquistare e mantenere il successo professionale che meriti, e che da un po’ di tempo ti sfugge. Procedi dunque dritto per la tua strada, senza lasciarti frenare dai dubbi e le paure di chi ti sta intorno e non è consapevole quanto te delle proprie capacità. Luglio e agosto sono gli unici due mesi delicati, nei quali ti conviene agire con la massima prudenza. A dicembre sono favoriti gli investimenti, soprattutto se coinvolgono un Topo o una Lepre.

Numeri fortunati. 1 e 9.

Colori fortunati. Rosso, blu e porpora.

TIGRE

Dal 17 febbraio 1950 al 5 febbraio 1951

dal 5 febbraio 1962 al 24 gennaio 1963

dal 23 gennaio 1974 al 10 febbraio 1975

dal 9 febbraio 1986 al 28 gennaio 1987

dal 28 gennaio 1998 al 15 febbraio 1999

dal 14 febbraio 2010 al 2 febbraio 2011

dall’1 febbraio 2022 al 21 gennaio 2023

Il 2020 è un anno all’insegna dell’energia, del movimento, delle occasioni di lavoro da cogliere al volo. Di solito ti fidi solo del tuo giudizio: quest’anno dovresti imparare ad ascoltare i pareri delle persone a te vicine. Le sfide ti attirano immancabilmente, ma se puoi nei prossimi mesi affronta solo quelle che sei certa di poter superare, evitando di correre rischi inutili e di fare affidamento sull’intervento della fortuna.

Caratteristiche positive. Sei coraggiosa, forte, carismatica, amante dell'avventura e sempre pronta ad affrontare qualsiasi rischio.

Caratteristiche negative. Puoi essere una vera testa calda, impetuosa e intollerante nei confronti dell'autorità.

Con chi vai d’accordo. L’amore con il Drago è perfetto ed eterno. Il Cane, affettuoso e fedele, è il compagno ideale di mille imprese di lavoro, sempre pronto a darti una mano nei momenti difficili. Il Cavallo, ardente e sentimentale, ti segue in capo al mondo. La Lepre, elegante e sensuale, ti dimostra in mille modi il suo affetto.

Amore. Appassionata, entusiasta e facile preda delle emozioni, ritieni che la vita sentimentale debba essere sempre all’insegna dell’adrenalina e del brivido dato dalla novità o dal rischio. L’amore è tranquillo e senza scosse per chi è in coppia: la mancanza di stimoli da agosto a novembre potrebbe mandare in crisi chi aveva già qualche dubbio in merito. Per le single gli incontri sono tanti da novembre in poi, e persino chi è di natura diffidente entro fine dicembre potrebbe essere disposta a mettersi in gioco accanto a una persona speciale.

Lavoro. Giugno e settembre sono i mesi più fortunati, ma tutto l’anno può riservarti grandi soddisfazioni se ti impegni più del solito per mantenere buoni rapporti con colleghi e superiori: gelosie e invidie abbondano, e se invece di placare gli animi decidi di affrontare tutti in maniera aggressiva rischi di peggiorare la situazione. I tuoi meriti ti vengono riconosciuti, così come la tua capacità di metterti alla guida di un team e di raggiungere obiettivi a prima vista impossibili. Non lasciarti prendere troppo dal gusto per la competizione.

Numeri fortunati. 1, 3 e 4.

Colori fortunati. Grigio, blu, bianco e arancione.

LEPRE

Dal 6 febbraio 1951 al 26 gennaio 1952

dal 25 gennaio 1963 al 12 febbraio 1964

dal 11 febbraio 1975 al 30 gennaio 1976

dal 29 gennaio 1987 al 16 febbraio 1988

dal 16 febbraio 1999 al 4 febbraio 2000

dal 3 febbraio 2011 al 22 gennaio 2012

dal 22 gennaio 2023 al 9 febbraio 2024

Il 2020 è complicato e rischia di innervosirti: tu ami la tranquillità e il quieto vivere, e rinunceresti a qualsiasi cosa pur di tenere alla larga lo stress, ma ora non puoi fare a meno di confrontarti soprattutto sul luogo di lavoro. In questi mesi di attività frenetica è importante che tu riesca ad assaporare il presente: solo così la tua creatività può continuare a fluire indisturbata, per nulla intaccata da preoccupazioni di ogni tipo.

Caratteristiche positive. Sei intelligente, capace di prenderti cura degli altri, ricca di tatto, profondamente onesta e decisa a evitare qualsiasi tipo di conflitto.

Caratteristiche negative. Puoi essere pignola, saccente, amante dei segreti, in apparenza fredda e distaccata.

Con chi vai d’accordo. La dolcezza della Capra, che come te ha una visione artistica della vita, ti conquista sempre. Il Cane ti avvolge in una rassicurante nube di tenerezza. Intesa erotica alle stelle con il Maiale. Passione senza fine con una Tigre. Una Lepre può sempre essere il porto sicuro di cui hai bisogno.

Amore. Per sentirti in pace con il mondo hai bisogno di essere certa dell’amore di chi ti sta accanto. Marzo e ottobre sono i mesi più favorevoli: le single possono avviare relazioni importanti e chi è in coppia può ritrovare l’intesa con il partner. Ad agosto la passione fisica ti impedisce di capire qual è la persona che ti interessa davvero. Da novembre in poi l’orgoglio più giocare un brutto scherzo a chi a furia di chiedere conferme non riesce più a distinguere tra le dichiarazioni sincere e quelle dettate dalla paura di avere problemi.

Lavoro. Nessuno come te è capace di mettersi in mostra, esibendo sempre il tuo lato migliore e prendendoti a volte meriti che non ti appartengono. Il tuo intuito quasi magico è più efficiente del solito da agosto a novembre, quando puoi concludere affari importanti o avviare collaborazioni professionali molto redditizie. Da novembre devi fare ricorso alla diplomazia per evitare di restare coinvolta in discussioni e scontri di potere in ufficio che non ti riguardano direttamente ma potrebbero avere per te conseguenze fastidiose.

Numeri fortunati. 3, 4 e 9.

Colori fortunati. Rosso, blu, rosa e viola.

DRAGO

Dal 27 gennaio 1952 al 13 febbraio 1953

dal 13 febbraio 1964 al 1 febbraio 1965

dal 31 gennaio 1976 al 17 febbraio 1977

dal 17 febbraio 1988 al 5 febbraio 1989

dal 5 febbraio 2000 al 23 gennaio 2001

dal 23 gennaio 2012 al 9 febbraio 2013

dal 10 febbraio 2024 al 28 gennaio 2025

Il 2020 è un anno fantastico, stimolante, ricco di occasioni e avventure mozzafiato che ti fanno sentire particolarmente vivo e padrone del tuo destino. Puoi contare su una fortuna sfacciata che ti consente di cavartela in qualsiasi situazione, anche quando non hai del tutto ragione. Sempre attivo e in movimento, influenzi in maniera positiva chiunque venga in contatto con te, che resta contagiato dal tuo entusiasmo.

Caratteristiche positive. Conquisti facilmente il successo, sei orgoglioso, fortunato, entusiasta, sempre pronto ad incoraggiare e aiutare gli altri.

Caratteristiche negative. Puoi essere rigido, soggetto a frequenti innamoramenti improvvisi che durano poco e insofferente nei confronti della routine.

Con chi vai d’accordo. Riesci a concludere ottimi affari con un Gallo. La Tigre ti affascina e conquista senza fatica. Anche se a prima vista non ti attira il Topo si rivela un amante eccezionale. La Scimmia ti sorprende con la sua capacità di leggerti nella mente. Non puoi sfuggire al fascino misterioso del Serpente.

Amore. Single o in coppia, sei alla perenne ricerca del legame perfetto, dell’unione eccezionale che ti faccia sentire unico e superiore a tutti. Questo atteggiamento rischia di farti finire nei pasticci: in primavera evita di rimandare una scelta importante nel timore che ti impedisca di frequentare una persona più adatta a te. Da maggio ad agosto sei protetto dagli astri e non rischi di compire errori. A fine anno puoi incontrare una persona eccezionale durante un viaggio di lavoro, decidendo magari di cambiare vita per amor suo.

Lavoro. Anno particolarmente favorevole per la professione. Fino a maggio puoi contare sull’appoggio di amici sinceri sempre felici di metterti in contatto con chi è in grado di aiutarti a livello lavorativo. A giugno e luglio puoi togliere di mezzo alcuni ostacoli che pur essendo in realtà di scarsa importanza sono per te fonte di grande preoccupazione e ti distraggono troppo. La seconda parte dell’anno ti vede più che mai ambizioso, deciso e pronto a seguire magari un corso di aggiornamento per favorire la tua carriera.

Numeri fortunati. 1, 6 e 7.

Colori fortunati. Giallo dorato e grigio chiaro.

SERPENTE

Dal 14 febbraio 1953 al 2 febbraio 1954

dal 2 febbraio 1965 al 20 gennaio 1966

dal 18 febbraio 1977 al 6 febbraio 1978

dal 6 febbraio 1989 al 26 gennaio 1990

dal 24 gennaio 2001 all’11 febbraio 2002

dal 10 febbraio 2013 al 30 gennaio 2014

dal 29 gennaio 2025 al 16 febbraio 2026

Il 2020 è un anno dinamico nel corso del quale il tuo ingegno e la tua creatività ti consentono di raggiungere ottimi risultati sia nel lavoro che in amore. Gli amici sono tanti e fidati, sempre pronti a darti una mano nei momenti più impegnativi. Le finanze vanno tenute d’occhio: lo stile di vita sfarzoso che tanto ti attira può rivelarsi più costoso del previsto, e quindi ti conviene valutare con cura le spese che ti concedi.

Caratteristiche positive. Sei intuitivo, saggio, empatico e amante del lusso.

Caratteristiche negative. Puoi essere pigro e stravagante, e troppo dipendente dagli altri.

Con chi vai d’accordo. Il Drago è il tuo partner ideale in amore. Il Bufalo sa corteggiarti come nessun altro, e ti conquista con la sua prestanza fisica. Il Gallo è il partner di lavoro perfetto per te. Con il suo entusiasmo il Cavallo ti trascina in mille avventure. Basta la sola presenza della Scimmia per riempirti di gioia di vivere.

Amore. Il tuo innato buongusto, la classe e l’eleganza che ti contraddistinguono fanno di te il segno più apprezzato dell’intero zodiaco. Fino a giugno tieni fin troppo sotto controllo le emozioni e non ti lasci andare al sentimento come vorresti. Con l’arrivo dell’estate le influenze astrali migliorano facendoti ritrovare il piacere di flirtare e sedurre: è il periodo ideale per i single, pronti a conquistare. Da settembre in poi chi è in coppia vive momenti di grande intesa, soprattutto se ha dovuto affrontare una piccola crisi ad aprile.

Lavoro. Sei sempre pronto ad aiutare gli altri, ed è quindi giusto che colleghi e collaboratori siano disposti a darti una mano ad aprile e maggio quando gli impegni sono eccessivi e temi di non riuscire a portarli tutti a termine. A settembre e ottobre evita di essere troppo puntiglioso: la perfezione assoluta non è di questo mondo, se non impari a essere più accomodante rischi di sprecare tempo ed energia. A fine anno non lasciare spazio a dubbi e timore che sono del tutto immotivati, e vai dritto per la tua strada senza tentennamenti.

Numeri fortunati. 2, 8 e 9.

Colori fortunati. Rosso, giallo paglierino e nero.

CAVALLO

Dal 3 febbraio 1954 al 23 gennaio 1955

dal 21 gennaio 1966 all’8 febbraio 1967

dal 7 febbraio 1978 al 27 gennaio 1979

dal 27 gennaio 1990 al 14 febbraio 1991

dal 12 febbraio 2002 al 31 gennaio 2003

dal 31 gennaio 2014 al 18 febbraio 2015

dal 17 febbraio 2026 al 5 febbraio 2027

Il 2020 è un anno favorevole all’azione, al movimento e al cambiamento. Niente ti viene concesso senza che tu debba in cambio faticare, ma i risultati che ottieni sono soddisfacenti e duraturi. Le nuove amicizie vanno valutate con estrema attenzione prima di concedere loro la tua fiducia: alcune potrebbero rivelarsi deludenti. Non fidarti delle apparenze, soprattutto nella seconda metà dell’anno e per le questioni legate al denaro.

Caratteristiche positive. Sei popolare, sempre indaffarato, raffinato, indipendente, capace di convincere chiunque e grande lavoratore.

Caratteristiche negative. Puoi essere egoista, privo di scrupoli, ribelle e insofferente nei confronti degli altri.

Con chi vai d’accordo. Il Cane è un amico fedele su cui puoi fare conto sempre, qualsiasi cosa accada. La Tigre ti travolge con la sua sensualità e ti fa vivere momenti di passione indimenticabile. Con il Cavallo amore infinito all’insegna di tenerezza e complicità. La Capra è la tua anima gemella, negli affetti e sul lavoro.

Amore. Focoso e affascinante, non passi inosservato, ti lasci guidare dalle emozioni e non resti mai a lungo single. Se sei in coppia quest’anno la tua relazione ti appare sotto una luce diversa, in modo particolare in primavera quando con un colpo di testa potresti mandare tutto all’aria. Se sei single sono gli amici a presentarti una persona interessante e diversa da quelle che frequenti di solito, a marzo e agosto. A fine anno la voglia di fuggire lontano colpisce tutti e porta rivedere la propria situazione sentimentale, qualunque essa sia.

Lavoro. La prima parte dell’anno è all’insegna dell’intraprendenza e delle soddisfazioni, in certi case inattese. I guadagni sono notevoli e vanno investiti in maniera oculata, ma attenzione alle inevitabili gelosie che devono essere ignorate. Da settembre puoi avviare un progetto complesso che richiede la massima concentrazione da parte tua in modo da evitare errori dettati dalla superficialità; la tua creatività è in crescendo e raggiunge l’apice a fine anno, quando puoi decidere di imboccare una vita professionale del tutto nuova.

Numeri fortunati. 2, 3 e 7.

Colori fortunati. Marrone, giallo e porpora.

CAPRA

Dal 24 gennaio 1955 all’11 febbraio 1956

dal 9 febbraio 1967 al 30 gennaio 1968

dal 28 gennaio 1979 al 15 febbraio 1980

dal 15 febbraio 1991 al 3 febbraio 1992

dall’1 febbraio 2003 al 21 gennaio 2004

dal 19 febbraio 2015 al 7 febbraio 2016

dal 6 febbraio 2027 al 25 gennaio 2028

Il 2020 è un anno eccezionale di soddisfazioni e successi destinati a durare nel tempo. Se hai un’attività legata alla moda o all’arredamento la tua fortuna è al di là di ogni immaginazione. Ogni tanto fermati e concediti il tempo di riflettere in modo da evitare errori dovuti a un’eccessiva fiducia nei confronti di chi ti sta intorno. Il tuo talento e la tua creatività ti fanno notare da persone influenti in grado di favorire la tua ascesa professionale.

Caratteristiche positive. Sei sensibile, beneducata, ricca di immaginazione, amante della pace e della tranquillità, e allergica a liti e discussioni.

Caratteristiche negative. Puoi essere pessimista, pigra, perennemente in ritardo e tendi a lasciarti ingannare facilmente.

Con chi vai d’accordo. Il saggio e raffinato Serpente ti seduce con la sua eleganza e la sua colta parlantina. Il Drago ti fa sognare a occhi aperti. La Lepre ti fa sentire amata e protetta come nessun altro al mondo. Il Maiale, dolce e devoto, si fa in quattro per realizzare i tuoi desideri. Il Cavallo è il partner perfetto in amore.

Amore. Tenera, dolce e sensibile, apri a fatica il tuo cuore e ti risulta ancora più difficile fidarti di una persona. Il tuo partner ideale deve avere una solida posizione economica. Non esiti a lasciare chi non possiede i requisiti per te fondamentali. Fino ad agosto la tua capacità di sedurre è alle stelle, e il tuo sorriso irresistibile scioglie anche i cuori più refrattari. A ottobre evita di tenere in il piede in più scarpe. Gli ultimi tre mesi dell’anno sono più pacati, la riflessione è d’obbligo sia per chi è in coppia che per chi è in cerca dell’anima gemella.

Lavoro. La capacità di tessere rapporti sociali vantaggiosi a livello professionale è la tua dote principale che in primavera ti procura contatti utilissimi. In estate il tuo atteggiamento rilassato e al contempo sicuro ti consente di superare colloqui di lavoro importanti e di ottenere incarichi di prestigio. Negli ultimi tre mesi dell’anno evita di assumere un atteggiamento troppo critico nei confronti dei colleghi: se non sei soddisfatta del tuo operato non coinvolgere persone che hanno sempre fatto di tutto per sostenerti e potrebbero offendersi.

Numeri fortunati. 3, 4 e 9.

Colori fortunati. Verde, rosso e porpora.

SCIMMIA

Dal 12 febbraio 1956 al 30 gennaio 1957

dal 30 gennaio 1968 al 16 febbraio 1969

dal 16 febbraio 1980 al 4 febbraio 1981

dal 4 febbraio 1992 al 22 gennaio 1993

dal 22 gennaio 2004 all’8 febbraio 2005

dall’8 febbraio 2016 al 27 gennaio 2017

dal 26 gennaio 2028 al 12 febbraio 2029

Il 2020 è un anno piacevole che affronti con l’ottimismo e l’allegria che ti contraddistinguono. Il lavoro e l’amore procedono tranquillamente senza grossi problemi. L’unico eventuale problema da affrontare senza tentennamenti è il denaro: animata da una innegabile superficialità potresti concederti spese e investimenti eccessivi e immotivati. La pazienza non è il tuo forte ma potresti averne bisogno una dose extra in amore.

Caratteristiche positive. Sei curiosa, dotata di indubbie capacità da leader, dalla risposta sempre pronta, molto popolare.

Caratteristiche negative. Puoi essere capace di mentire senza problemi, egocentrica, infantile e sempre felice di combinare scherzi.

Con chi vai d’accordo. Il Topo ambizioso e deciso ti aiuta a far carriera. Un Drago migliora notevolmente le tue condizioni economiche. Il Serpente è il tuo amante ideale ma non può essere il tuo partner ufficiale. Con la Scimmia il divertimento è assicurato. L’affidabile Gallo è il tuo socio in affari per eccellenza.

Amore. La tua innata capacità di toglierti dai guai con un sorriso e una battuta di spirito ti è particolarmente utile nei primi tre mesi dell’anno soprattutto se sei single: mentre chi è in coppia è alle prese solo con una fase di noia e scarso entusiasmo, per chi è alla ricerca del partner ideale gli incontri hanno conseguenze effimere e di poca durata. L’estate scorre tranquilla, anche se le nuove conoscenze continuano a non dare grosse soddisfazioni. La vera stagione dell’amore è l’autunno, all’insegna di complicità e passione per tutte.

Lavoro. A febbraio e marzo non ti è facile distinguere fra le notizie vere e i pettegolezzi messi in giro da collaboratori invidiosi. Fino a giugno le novità scarseggiano, a parte i dissapori con i colleghi che contraddistinguono il mese di maggio, ma già a luglio si sbloccano situazioni ferme da tempo. Da ottobre puoi avviare progetti impegnativi e ricevere incarichi redditizi. A novembre e dicembre sei così assorbita dal lavoro che rischi di trascurare le persone care, provocando gelosie e risentimenti in famiglia.

Numeri fortunati. 1, 7 e 8.

Colori fortunati. Bianco, giallo oro e blu.

GALLO

Dal 31 gennaio 1957 al 17 febbraio 1958

dal 17 febbraio 1969 al 5 febbraio 1970

dal 5 febbraio 1981 al 24 gennaio 1982

dal 23 gennaio 1993 al 9 febbraio 1994

dal 9 febbraio 2005 al 28 gennaio 2006

dal 28 gennaio 2017 al 15 febbraio 2018

dal 13 febbraio 2029 al 2 febbraio 2030

Nel 2020 devi trovare il modo migliore di adattarti alle tante novità che ti aspettano, liberandoti di alcune certezze a cui sei ancorato da troppo tempo. Per prima cosa impara ad aprirti nei confronti degli altri, invece di tenerti sempre tutto dentro e soffocare emozioni e sentimenti. Dovresti sforzarti di accettare le sfide che ti vengono lanciate e di correre qualche rischio in più: nel tuo caso spesso la prudenza è davvero troppa.

Caratteristiche positive. Sei entusiasta, puntuale, capace di organizzarti nel migliore dei modi, resistente, flessibile e in grado di adattarti.

Caratteristiche negative. Puoi essere prepotente, pedante, intollerante a qualsiasi critica e per niente diplomatico.

Con chi vai d’accordo. Formi una coppia da sogno con l’affascinante Serpente. Il Bufalo affidabile e sincero è il partner ideale con cui creare una famiglia. Con la Lepre cortese e diplomatica può nascere un’amicizia duratura. Il Topo è il partner perfetto in amore e sul lavoro. La Scimmia tira fuori il tuo lato migliore.

Amore. L’amore quest’anno è meraviglioso, sia per i single che per chi è in coppia. Già in primavera novità legate alla professione o viaggi imprevisti possono far conoscere a chi sogna di iniziare un legame importante una persona speciale, magari diversa da quelle che frequenta di solito. Da settembre gli incontri di successo sono con qualcuno che lavora nel settore del benessere, e se per i single non ci sono problemi chi è già legato può ritrovarsi costretto a dover fare una scelta dalle conseguenze inimmaginabili ma molto piacevoli.

Lavoro. Primavera all’insegna del movimento che non porta ancora le tanto attese novità che sogni ma serve comunque a farti capire quali sono i tuoi reali desideri in campo professionale. Ottime notizie in autunno, quando il cambiamento che temevi di non veder mai arrivare ti coglie di sorpresa, spingendoti magari a metterti in proprio o a lanciarti in un settore che non ha nulla in comune con quello in cui sei ora occupato. Fine anno ricca di soddisfazioni economiche e nuovi progetti che iniziano a prendere forma.

Numeri fortunati. 5, 7 e 8.

Colori fortunati. Giallo, marrone e giallo oro.

CANE

Dal 18 febbraio 1958 al 7 febbraio 1959

dal 6 febbraio 1970 al 26 gennaio 1971

dal 25 gennaio 1982 al 12 febbraio 1983

dal 10 febbraio 1994 al 30 gennaio 1995

dal 29 gennaio 2006 al 17 febbraio 2007

dal 16 febbraio 2018 al 4 febbraio 2019

dal 3 febbraio 2030 al 22 gennaio 2031

Il 2020 è un anno all’insegna delle novità a cui riesci ad adattarti senza fatica grazie al tuo leggendario fiuto che spesso ti consente di prevedere quale sarà la giusta direzione da imboccare. Il tuo atteggiamento sempre corretto e rigoroso in campo professionale è la chiave del tuo successo. Anche in amore e nelle amicizie la lealtà che dimostri anche nei momenti più complicati fa di te il partner ideale.

Caratteristiche positive: sei intelligente, leale, onesto, costante, pronto a prestare ascolto agli sfoghi di amici e parenti, e a lottare per una buona causa.

Caratteristiche negative: puoi essere cinico, ansioso, privo di tatto e vendicativo.

Con chi vai d’accordo. Il Maiale è la tua anima gemella. Un Cavallo dolce e sentimentale è felice di legarsi per sempre a te, e di mostrarti le bellezze del mondo. Con la Tigre puoi vivere una passione travolgente in grado di stravolgerti la vita. La Scimmia è l’amica fedele capace di risollevarti l’umore con poche parole.

Amore. Fino a maggio non ti mancano le complicazioni in campo affettivo, ma sono tutte questioni che puoi superare senza fatica: l’unico prezzo da pagare è lo stress che ti assale ogni volta che le cose non vanno esattamente come vuoi tu. L’estate è una stagione meravigliosa che vede le coppie più affiatate che mai, mentre chi è single incontra una persona speciale a una festa, al matrimonio di amici o a un evento pubblico. A ottobre la gelosia è una pessima consigliera che rischia di metterti nei guai. Fine anno all’insegna della dolcezza.

Lavoro. Fino ad aprile la prudenza è d’obbligo: ogni giorno devi affrontare discussioni e negoziazioni con i colleghi. A giugno alcuni cambiamenti ti colgono di sorpresa ma si rivelano ben presto molto vantaggiosi. A settembre un collaboratore scorretto mette a dura prova la tua pazienza ma non riesce a crearti grossi problemi. Il periodo migliore del tuo anno inizia a ottobre con possibili aumenti di stipendio e nuovi incarichi prestigiosi.

Numeri fortunati. 3, 4 e 9.

Colori fortunati. Verde, rosso e porpora.

MAIALE

Dall’8 febbraio 1959 al 27 gennaio 1960

dal 27 gennaio 1971 al 24 febbraio 1972

dal 13 febbraio 1983 all’1 febbraio 1984

dal 31 gennaio 1995 al 18 febbraio 1996

dal 18 febbraio 2007 al 6 febbraio 2008

dal 5 febbraio 2019 al 24 gennaio 2020

dal 2 gennaio 2031 al 10 febbraio 2032

Il 2020 è all’insegna dell’azione: vita sociale intensa e piacevole, incontri amorosi che non deludono mai, gratificazioni sul lavoro grazie a cambiamenti che in un primo momento ti lasciano perplesso ma hanno poi ripercussioni soddisfacenti. Il denaro non ti manca. Prudente e generoso, in alcune occasioni devi imparare a mettere le tue esigenze al primo posto, invece di sacrificarti per dare sempre la precedenza agli altri.

Caratteristiche positive: sei galante, gentile, sincero, non perdi mai la pazienza e fai sempre il possibile per evitare litigi e discussioni.

Caratteristiche negative: puoi essere materialista, testardo, goloso e incapace di rifiutare favori e prestiti.

Con chi vai d’accordo. Il Cane è la tua anima gemella, l’unico capace di soffocarti d’amore e attenzioni come piace a te. La dolcissima Capra prova per te un affetto infinito. La Lepre sempre gentile e comprensiva è per te garanzia di serenità. Con la Tigre la passione non finisce mai. Il Drago ti fa vivere nel mondo dei sogni.

Amore. I tuoi legami nascono in genere con persone dalle caratteristiche simili alle tue, non ti trovi a tuo agio con chi agisce con freddezza e non rivela i suoi sentimenti. A marzo qualche dubbio circa la tua situazione affettiva ti fa fermare a riflettere con calma. Maggio e giugno sono i mesi più fortunati, nei quali puoi conquistare chiunque attiri la tua attenzione. Incontro spettacolare a ottobre: chi è in coppia potrebbe decidere di voltare pagina, chi è single vive una storia indimenticabile. Fine anno di grande passione.

Lavoro. Febbraio e marzo scorrono lenti mentre ti domandi fino a che punto valga la pena di metterti in gioco per raggiungere i tuoi obiettivi. Fino a luglio stai attento agli intrighi creati da colleghi disposti a tutto pur di mettersi in buona luce con i superiori. La seconda parte dell’anno è più ricca di soddisfazioni, settembre in modo particolare ti vede alla prese con una riorganizzazione della tua attività che può garantirti maggiori entrate. Se sei in cerca di un’occupazione o vuoi cambiare del tutto settore novembre è il tuo mese ideale.

Numeri fortunati. 2, 5 e 8.

Colori fortunati. Giallo, grigio, marrone e giallo oro.